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Новорічні вірші від поета Юхниці Євгенія

Новорічні вірші поета Юхниці Євгенія

Містом, у Різдво,
Як стемніє, й зранку,
Біля хвірток на колодах -
По страві різдвяній.
…Тим хто – чи не зміг, не встиг
Їжоньку приготувати
У серцевій мерзлоті…
…Спершу – їм смачне курчатко.
І з молитвою, подяками:
Й тіням - свято з ліхтарями.
-- * --

Під ялинкою в Різдво
У обгортоньках – відро.
А у ньому, кольорами,
Загадки від татка й мами –
У пакунках…
--Що ж там саме?
Смарти, джойстик фантастичний? –
Нетерплячі брат й сестричка
Знають, що їх розгортати
Можна буде, коли тато
Скаже: «Дякую вам, діти,
Що ви є, як сонце й вітер».

-- * --

Чобітки і черевички
Іграшкові декоровані
На ялинку артистично
Мама вішає схвильовано -
І на перше видне місце,
І не низько і не ви́соко!
…Чи помітить батько в гамі -
Що подобається мамі?

-- * --

Гірлянда, ліс! Ялинка – диха.
Я не рубаю. В сніжній сукні
Гілкам – світлинки роблю видні.
А вітерці на них - малюнки.

А дивно... Тільки-но ялинка
Відчула, що їй вік не лічать -
Її, вже не колюча, спинка
Екраном стала новорічним.

Як дзеркало, з міст сяйних, селищ -
Наряджувалася в бурульки,
В хатинки, зірочки, яєчки,
У петраківські скляні кульки.

Родина, друзі – як салюти,
Зайшлись у танок незабутній.

-- * --

Зустрічати Новий рік
Усамітненим, самотньо –
Неможливо!
Скайпи, вайбери – гран-прі,
І фейсбуки-околотні -
Людножи́вні!
Камери – на стіл, ялинку,
І на зачіски, тканинки:
Весь так світ
Бачить тих, кого бажає,
Чи привітливих, чи шаних -
В Новий рік!
І різдвяні кінострічки
Опромінять сяйвом нічку:
...Настрій-біг!..

Євгеній Юхниця
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Євген Юхниця поезія
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