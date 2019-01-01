Викопали труп та святкували на капоті: Як Піскун святкував Новий Рік у Бучі (відео)

Ексгенпрокурор розповів про свій період роботи в Ірпені, де було до 90 вбивств на рік.

Колишній генеральний прокурор Святослав Піскун розповів історію, як колись святкував Новий рік просто на місці розкриття злочину – доки викопували труп жінки у лісі, слідчі вже святкували на капоті автомобіля. Про це він згадав у програмі "Хард з Влащенко".

"Почав я розбиратися. Переодягся у форму міліціонера, сказав у Бучі, що я – новий дільничний, пішов в один будинок, пішов по сусідах і кажу: "От ваша сусідка зникла 5 років тому, де вона поділася?". Кажуть: "Та де поділася, Вовка її, мабуть, убив". Я говорю: "Як це?". Кажуть: "Та вони постійно билися, сварилися", – розповідає він.

Він розповів про свій період роботи в Ірпені, де було до 90 вбивств на рік. Ексгенпрокурор згадав про нерозкрите вбивство минулих років – зять убив свою тещу за те, що вона пропивала майно, витрачала гроші, а потім поховав її десь "під березою".