» » Викопали труп та святкували на капоті: Як Піскун святкував Новий Рік у Бучі (відео)
  • Учора, 17:22
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Викопали труп та святкували на капоті: Як Піскун святкував Новий Рік у Бучі (відео)

Ексгенпрокурор розповів про свій період роботи в Ірпені, де було до 90 вбивств на рік.



Колишній генеральний прокурор Святослав Піскун розповів історію, як колись святкував Новий рік просто на місці розкриття злочину – доки викопували труп жінки у лісі, слідчі вже святкували на капоті автомобіля. Про це він згадав у програмі "Хард з Влащенко".


Він розповів про свій період роботи в Ірпені, де було до 90 вбивств на рік. Ексгенпрокурор згадав про нерозкрите вбивство минулих років – зять убив свою тещу за те, що вона пропивала майно, витрачала гроші, а потім поховав її десь "під березою".

"Почав я розбиратися. Переодягся у форму міліціонера, сказав у Бучі, що я – новий дільничний, пішов в один будинок, пішов по сусідах і кажу: "От ваша сусідка зникла 5 років тому, де вона поділася?". Кажуть: "Та де поділася, Вовка її, мабуть, убив". Я говорю: "Як це?". Кажуть: "Та вони постійно билися, сварилися", – розповідає він.


Піскун відправив чоловіка на три доби у камеру, допитав його і той зізнався, що поховав її. Він зазначив, що ніколи не забуде цієї історії, як вони поїхали шукати труп 31 грудня напередодні Нового року.

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