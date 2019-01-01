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  • Учора, 12:42
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Ан-225 Мрія - посадка літака при нульовій видимості. Відео з кабіни пілота

Командир екіпажу найбільшого у світі літака Ан-225 Мрія Дмитро Антонов показав відео посадки авіалайнера у сильний туман практично за нульової видимості.
На опублікованому 25 грудня ролику показано приземлення Мрії в австрійському аеропорту Лінц.
Пілоти заходили на посадку приладами, і вогні злітно-посадкової смуги з'явилися лише після зниження до висоти 60 метрів.


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Антонов
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