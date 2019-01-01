Ан-225 Мрія - посадка літака при нульовій видимості. Відео з кабіни пілота

Командир екіпажу найбільшого у світі літака Ан-225 Мрія Дмитро Антонов показав відео посадки авіалайнера у сильний туман практично за нульової видимості.На опублікованому 25 грудня ролику показано приземлення Мрії в австрійському аеропорту Лінц.Пілоти заходили на посадку приладами, і вогні злітно-посадкової смуги з'явилися лише після зниження до висоти 60 метрів.