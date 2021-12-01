Ірпінської ДПІ: До уваги платників податків - зміна коду місця обліку (Ворзель)

Станом на 01.12.2021 року на обліку в Ірпінській ДПІ перебувало 18787 юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. З них 13976 – зареєстровані по м.Ірпінь (код 1031) та 4811 по місту Буча (код 1038).
Звертаємо увагу платників податків Ірпінської ТГ, місце реєстрації яких смт.Ворзель, відповідно до пункту 10.23 розділу Х Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588 (зі змінами та доповненнями), з 01.01.2022 буде змінено код їх основного місця обліку, а саме з Ірпінської ДПІ ГУ ДПС у Київській області (1031) на Ірпінську ДПІ ГУ ДПС у Київській області (1038).
Дану інформацію необхідно враховувати при поданні податкової звітності.
Ірпінською ДПІ інформаційні повідомлення з даного питання направлено платникам листами, використовуючи сервіс «Електронний кабінет».
Вхід до Електронного кабінету платника здійснюється за адресою: www.cabinet.tax.gov.ua
У зв’язку з проведенням адміністративно – територіальної реформи та утворенням територіальних громад відповідно до Закону України від 05 лютого 2015 року № 157-ХІІ «Про добровільне об’єднання територіальних громад» Постанова Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-ІХ»Про утворення та ліквідацію районів», розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 715-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Київської області», змінено межі адміністративних одиниць (районів, міст).
Звертаємо увагу платників податків Ірпінської ТГ, місце реєстрації яких смт.Ворзель, відповідно до пункту 10.23 розділу Х Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588 (зі змінами та доповненнями), з 01.01.2022 буде змінено код їх основного місця обліку, а саме з Ірпінської ДПІ ГУ ДПС у Київській області (1031) на Ірпінську ДПІ ГУ ДПС у Київській області (1038).
Дану інформацію необхідно враховувати при поданні податкової звітності.
Ірпінською ДПІ інформаційні повідомлення з даного питання направлено платникам листами, використовуючи сервіс «Електронний кабінет».
Вхід до Електронного кабінету платника здійснюється за адресою: www.cabinet.tax.gov.ua