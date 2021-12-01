Ірпінської ДПІ: До уваги платників податків - зміна коду місця обліку (Ворзель)

У зв’язку з проведенням адміністративно – територіальної реформи та утворенням територіальних громад відповідно до Закону України від 05 лютого 2015 року № 157-ХІІ «Про добровільне об’єднання територіальних громад» Постанова Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-ІХ»Про утворення та ліквідацію районів», розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 715-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Київської області», змінено межі адміністративних одиниць (районів, міст).

Ірпінською ДПІ інформаційні повідомлення з даного питання направлено платникам листами, використовуючи сервіс «Електронний кабінет».Вхід до Електронного кабінету платника здійснюється за адресою: www.cabinet.tax.gov.ua