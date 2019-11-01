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В Ірпені при пожежі евакуювали трьох дорослих та немовля

23 грудня о 20 год 14 хв на пункт зв’язку 36-ДПРЧ (м. Ірпінь) надійшло повідомлення про пожежу будівлі за адресою: м. Ірпінь, вул. Ніжинська. За вказаною адресою направлено рятувальників 36-ДПРЧ (м Ірпінь) в складі двох АЦ.
По прибуттю рятувальниками встановлено, що відбулось загорання електрощитової в підвальному приміщенні двоповерхового будинку на 24 квартири.
До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів загорання вдалось ліквідувати силами місцевих жителів за допомогою переносних вогнегасників. В ході проведення розвідки в складі ланки ГДЗС встановлено сильне задимлення на 2-му поверсі будинку. Рятувальниками проведено евакуацію 3-х дорослих осіб з одним грудним немовлям на свіже повітря. Внаслідок пожежі вогнем знищений електричний лічильник на площі 0,5 м2, пошкоджені двері в підвал, закопчені стіни та стеля в під’їзді.

До місця події залучались дві одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.

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Роман ОСТАПЧУК, капітан служби ЦЗ 
 пожежа Ірпінь
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