Бюджет Бучанської міської територіальної громади на 2022 рік ухвалено

Бучанська міська рада ухвалила головний фінансовий документ на 2022 рік. За відповідне рішення проголосували 30 депутатів.
Головним пріоритетом при підготовці проєкту було збереження основних напрямків бюджетної політики, дотримання принципу збалансованості за доходами та видатками.
Бюджет міста збалансований. Безумовним пріоритетом у галузі видатків бюджету на наступний рік залишається збереження та розвиток об”єктів соціальної інфраструктури , створення умов, що сприяють покращенню якості життя мешканців громади, тому він є соціально-орієнтованим.
Бюджет Бучанської міської територіальної громади на 2022 рік прогнозується в сумі 866 701 393,00 гривень.
Показники дохідної частини 2022 року збільшені на 33,6 % у порівнянні з попереднім роком, що свідчить про стійкий розвиток Бучанської громади.
Основними бюджетоутворюючими джерелами доходів загального фонду місцевого бюджету залишаються :
► податок на доходи фізичних осіб – питома вага складає 49% і це 232,8 млн. грн.;
► єдиний податок - питома вага 22% і це 103,3 млн. грн.;
► податок на майно в тому числі плата за землю – питома вага 17% і це 79,3 млн. грн.;
► акцизний податок – питома вага 10% і це 48,3 млн.
Основні видатки, як і у попередні роки будуть спрямовані на :
► подальший розвиток галузі освіти : оновлення матеріально – технічної бази закладів, побудову ефективної системи національного виховання, розвиток і соціалізацію дітей та молоді, урізноманітнення моделей організації освіти;
► забезпечення стабільного функціонування закладів охорони здоров'я, зміцнення їхньої матеріально-технічної бази, впровадження новітніх медичних технологій і підвищення якості надання медичної допомоги;
► фінансування різних напрямків соціальної сфери - на сплату адресної допомоги соціально незахищеним і підтримку ветеранів-захисників та їх родин, триватиме фінансування соціальних програм;
► забезпечення належних умов для роботи установ культури, розвитку їхньої матеріально-технічної бази;
► розвиток системи фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи.
У громаді продовжиться реалізація громадського бюджету: 2022 році передбачено для цього 2,0 млн. грн.
Також заплановані кошти на реалізацію проектів-переможців громадського бюджету у 2021 році – 1 246,1 тис. грн, а саме по об'єктах:
«Створення дитячого майданчика комунальної власності «Джунглі» по вул. Заводська,45 у с. Бабинці - 248,0 тис грн;
«Капітальний ремонт спортивно-ігрового простору для дітей різних вікових груп на земельній ділянці комунальної власності бульв. Богдана Хмельницького,6 у м. Буча» - 500,0 тис. грн;
«Створення та упорядкування озелененої території-скверу у селищі Бабинці на території між ділянкою житлового будинку та проїжджою частиною вулиць Травнева та Заводська» - 498,1 тис. грн.
1 мільйон гривень у бюджеті передбачено на Програму підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків , ЖБК, управителів багатоквартирних будинків
Відповідно до «Програми соціально-економічного розвитку Бучанської територіальної громади на 2021-2023 роки» за кошти місцевого бюджету Бучанської громади із залученням коштів державного та обласного бюджетів планується реалізація наступних інвестиційних проектів :
► будівництво адміністративної будівлі для облаштування ЦНАП у с. Синяк, по вул. Київська;
► реконструкція адміністративної будівлі за адресою: с. Блиставиця, вул. Ярослава Мудрого буд,-1 А»( закінчення робіт);
► реконструкція адміністративної будівлі – вхідної групи по вул. Б.Хмельницького, 5 /5 в Буча (облаштування Центру соціальних послуг, закінчення робіт)
► реалізація проекту щодо розвитку зеленого туризму- будівництво зони відпочинку із облаштуванням багатофункціональних спортивних майданчиків біля озера по вул. Тараса Шевченка в с. Мироцьке ;
► будівництво автомобільної дороги комунальної власності між автомобільною дорогою М-07 та вул. Курортна у Ворзелі;
► закінчення будівництва дошкільного дитячого закладу по вул. Лесі Українки в Бучі;
► будівництво дошкільного дитячого закладу в смт. Бабинці, по вул. Травневій,70-А;
► реконструкція Бучанського навчально-виховного комплексу «Спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів- загальноосвітня школа I-III ступенів» №2 по вул. Шевченка,14 у Бучі;
► продовження реалізації проєкту « Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в Бучі;
► будівництво початкової школи із закладами дошкільної освіти Ворзельського опорного закладу ЗОШ № 10 по вул.Курортна 37;
► капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження будівлі Бабинецької ЗОШ №13 по вул. Травнева, 70-а ;
► капітальний ремонт електропроводки у Бучанській ЗОШ № 4;
► капітальний ремонт футбольного поля та бігової доріжки на території Гаврилівського закладу середньої освіти №8;
► капітальний ремонт футбольного поля та бігової доріжки на території Мироцької гімназії № 12;
► будівництво стадіону із трасою для біатлону в Бучі;
► закінчення капітального ремонту приміщення амбулаторії загальної практики – сімейноі медицини по вул.Європейська 4-д у Ворзелі;
► продовження реалізації проекту з будівництва амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул.Травневій, 66 у Бабинцях.
Місцевий бюджет Бучанської міської територіальної громади на 2022 рік посилання на сайт міської ради >>
Заплановано проведення робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту дорожньо-транспортної інфраструктури, благоустрою та відновлення вуличного освітлення.
Дякуємо кожному, хто сумлінно сплачує податки – таким чином ви підтримуєте свою громаду та країну і сприяєте їхньому подальшому розвитку. Саме завдяки вам усі амбітні проекти вдається реалізовувати, аби досягати кращих стандартів життя.