Бюджет Бучанської міської територіальної громади на 2022 рік ухвалено

Бюджет Бучанської міської територіальної громади на 2022 рік прогнозується в сумі 866 701 393,00 гривень.

Показники дохідної частини 2022 року збільшені на 33,6 % у порівнянні з попереднім роком, що свідчить про стійкий розвиток Бучанської громади.

У громаді продовжиться реалізація громадського бюджету: 2022 році передбачено для цього 2,0 млн. грн.

Головним пріоритетом при підготовці проєкту було збереження основних напрямків бюджетної політики, дотримання принципу збалансованості за доходами та видатками.Бюджет міста збалансований. Безумовним пріоритетом у галузі видатків бюджету на наступний рік залишається збереження та розвиток об”єктів соціальної інфраструктури , створення умов, що сприяють покращенню якості життя мешканців громади, тому він є соціально-орієнтованим.► податок на доходи фізичних осіб – питома вага складає 49% і це 232,8 млн. грн.;► єдиний податок - питома вага 22% і це 103,3 млн. грн.;► податок на майно в тому числі плата за землю – питома вага 17% і це 79,3 млн. грн.;► акцизний податок – питома вага 10% і це 48,3 млн.► подальший розвиток галузі освіти : оновлення матеріально – технічної бази закладів, побудову ефективної системи національного виховання, розвиток і соціалізацію дітей та молоді, урізноманітнення моделей організації освіти;► забезпечення стабільного функціонування закладів охорони здоров'я, зміцнення їхньої матеріально-технічної бази, впровадження новітніх медичних технологій і підвищення якості надання медичної допомоги;► фінансування різних напрямків соціальної сфери - на сплату адресної допомоги соціально незахищеним і підтримку ветеранів-захисників та їх родин, триватиме фінансування соціальних програм;► забезпечення належних умов для роботи установ культури, розвитку їхньої матеріально-технічної бази;► розвиток системи фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи.«Створення дитячого майданчика комунальної власності «Джунглі» по вул. Заводська,45 у с. Бабинці - 248,0 тис грн;«Капітальний ремонт спортивно-ігрового простору для дітей різних вікових груп на земельній ділянці комунальної власності бульв. Богдана Хмельницького,6 у м. Буча» - 500,0 тис. грн;«Створення та упорядкування озелененої території-скверу у селищі Бабинці на території між ділянкою житлового будинку та проїжджою частиною вулиць Травнева та Заводська» - 498,1 тис. грн.Відповідно до «Програми соціально-економічного розвитку Бучанської територіальної громади на 2021-2023 роки» за кошти місцевого бюджету Бучанської громади із залученням коштів державного та обласного бюджетів планується реалізація наступних інвестиційних проектів :► будівництво адміністративної будівлі для облаштування ЦНАП у с. Синяк, по вул. Київська;► реконструкція адміністративної будівлі за адресою: с. Блиставиця, вул. Ярослава Мудрого буд,-1 А»( закінчення робіт);► реконструкція адміністративної будівлі – вхідної групи по вул. Б.Хмельницького, 5 /5 в Буча (облаштування Центру соціальних послуг, закінчення робіт)► реалізація проекту щодо розвитку зеленого туризму- будівництво зони відпочинку із облаштуванням багатофункціональних спортивних майданчиків біля озера по вул. Тараса Шевченка в с. Мироцьке ;► будівництво автомобільної дороги комунальної власності між автомобільною дорогою М-07 та вул. Курортна у Ворзелі;► закінчення будівництва дошкільного дитячого закладу по вул. Лесі Українки в Бучі;► будівництво дошкільного дитячого закладу в смт. Бабинці, по вул. Травневій,70-А;► реконструкція Бучанського навчально-виховного комплексу «Спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів- загальноосвітня школа I-III ступенів» №2 по вул. Шевченка,14 у Бучі;► продовження реалізації проєкту « Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів по вул. Малиновського,74 в Бучі;► будівництво початкової школи із закладами дошкільної освіти Ворзельського опорного закладу ЗОШ № 10 по вул.Курортна 37;► капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження будівлі Бабинецької ЗОШ №13 по вул. Травнева, 70-а ;► капітальний ремонт електропроводки у Бучанській ЗОШ № 4;► капітальний ремонт футбольного поля та бігової доріжки на території Гаврилівського закладу середньої освіти №8;► капітальний ремонт футбольного поля та бігової доріжки на території Мироцької гімназії № 12;► будівництво стадіону із трасою для біатлону в Бучі;► закінчення капітального ремонту приміщення амбулаторії загальної практики – сімейноі медицини по вул.Європейська 4-д у Ворзелі;► продовження реалізації проекту з будівництва амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул.Травневій, 66 у Бабинцях.Заплановано проведення робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту дорожньо-транспортної інфраструктури, благоустрою та відновлення вуличного освітлення.