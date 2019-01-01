Всіх жінок — на військовий облік. Тепер це обовязок

Встати на військовий облік — обов’язок, а не право українських жінок. ТЦК ставитимуть жінок на облік за двох умов: Посада або спеціальність є в Переліку.

Жінка придатна до проходження військової служби за станом здоров’я та віком. Стан здоров’я визначить військово-лікарська комісія, граничний вік перебування в запасі — 60 років.

Міноборони наказом від 11.10.2021 № 313 затвердив новий Перелік спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов'язаних (далі — Перелік).

Він у сотні разів ширший за попередній.

Встати на військовий облік – обов’язок, а не право українських жінок.

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати) ставитимуть жінок на облік за двох умов:



- посада або спеціальність є в Переліку;

- жінка придатна до проходження військової служби за станом здоров’я та віком. Стан здоров’я визначить військово-лікарська комісія, граничний вік перебування в запасі – 60 років.



Що мають робити кадровики і відповідальні за ведення військового обліку підприємств (установ, організацій) незалежно від форм власності:

► опанувати правила роботи із Переліком. Попри зовнішню стислість це оманливе відчуття. Перелік охоплює сотні спеціальностей та професій, які «заховані» у класифікаційні угруповання Класифікатора професій, або споріднені спеціальності, за якими готували фахівців навчальні заклади у різні роки. Наприклад, за професіями на облік мають стати головний бухгалтер, завідувач канцелярії, менеджери, начальник юридичного відділу. І це лише верхівка айсбергу;

► перевіряти за Переліком при прийнятті на роботу у жінок наявність військово облікових документів та відміток у них про взяття на військовий облік (ст. 24 КЗпП, п. 37 Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженого постановою КМУ від 07.12.2016 № 921). Приймете без військово-облікового документа, можете наразитися на штраф двічі: від Держпраці та територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

► проконтролювати, щоб на військовий облік встали жінки, які вже працюють на підприємстві.