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Всіх жінок — на військовий облік. Тепер це обовязок

Документ набув чинності 17 грудня.

Встати на військовий облік — обов’язок, а не право українських жінок. ТЦК ставитимуть жінок на облік за двох умов: Посада або спеціальність є в Переліку.
Жінка придатна до проходження військової служби за станом здоров’я та віком. Стан здоров’я визначить військово-лікарська комісія, граничний вік перебування в запасі — 60 років.


Які б емоції не викликала у вас новина, вимоги законодавства виконувати доведеться.
Розібратися самотужки що і як робити — доволі складно.
Експерти вже готують для вас алгоритм дій та розгорнуті таблиці спеціальностей і професій, щоб ви змогли провести аудит та поставити на військовий облік працівниць.



Міноборони наказом від 11.10.2021 № 313 затвердив новий Перелік спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов'язаних (далі — Перелік).
Він у сотні разів ширший за попередній.



Право затверджувати цей перелік Міністерство отримало згідно з законом від 30.03.2021 № 1357-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку», що змінив ч.11 ст. 1 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу». Раніше його затверджував Кабмін.

Перелік затверджений наказом Міноборони від 11.10.2021 № 313.

Встати на військовий облік – обов’язок, а не право українських жінок.



Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати) ставитимуть жінок на облік за двох умов:

- посада або спеціальність є в Переліку;
- жінка придатна до проходження військової служби за станом здоров’я та віком. Стан здоров’я визначить військово-лікарська комісія, граничний вік перебування в запасі – 60 років.

Що мають робити кадровики і відповідальні за ведення військового обліку підприємств (установ, організацій) незалежно від форм власності:
► опанувати правила роботи із Переліком. Попри зовнішню стислість це оманливе відчуття. Перелік охоплює сотні спеціальностей та професій, які «заховані» у класифікаційні угруповання Класифікатора професій, або споріднені спеціальності, за якими готували фахівців навчальні заклади у різні роки. Наприклад, за професіями на облік мають стати головний бухгалтер, завідувач канцелярії, менеджери, начальник юридичного відділу. І це лише верхівка айсбергу;
► перевіряти за Переліком при прийнятті на роботу у жінок наявність військово облікових документів та відміток у них про взяття на військовий облік (ст. 24 КЗпП, п. 37 Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженого постановою КМУ від 07.12.2016 № 921). Приймете без військово-облікового документа, можете наразитися на штраф двічі: від Держпраці та територіального центру комплектування та соціальної підтримки;
► проконтролювати, щоб на військовий облік встали жінки, які вже працюють на підприємстві.


Детальніше за посиланням КАДРОВИК >>









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