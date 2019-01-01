Вперше вантажі "Nova Poshta Global" доставлено в Україну літаком "Руслан" (відео)

Кожен рейс «Мрії» та «Руслана» привертають увагу, і не дарма. Їх розміри та вантажопідйомність вражають.
Після вивантаження та митного оформлення в Київській митниці, посилки попрямують по Україні до отримувачів. І здається, українці таки встигнуть отримати свої замовлення під ялинку до Нового року
21 грудня в зоні діяльності Київської митниці, на рідному летовищі в Гостомелі приземлився літак АН-124 «Руслан» з вантажем - 65 тонн міжнародних експресвідправлень «Nova Poshta Global”.Це вперше вантаж цього експресперевізника доставлено в Україну на крилах «Руслана».
Після вивантаження та митного оформлення в Київській митниці, посилки попрямують по Україні до отримувачів. І здається, українці таки встигнуть отримати свої замовлення під ялинку до Нового року