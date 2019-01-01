Бучанський ПЛАСТ передає Вифлеємський вогонь миру

Традиційно у бучанському Пластовому вишкільному центрі відбулась передача Вифлеємського вогню миру, який вони розповсюджують у громаді міста.

Цю акцію було започатковано 1986 р. в Австрії і з тих пір щороку скаути привозять цей символічний вогонь з місць народження Ісуса Христа. В Україні вперше почали поширювати Вифлеємський вогонь миру 1998 р. члени Пласту.➡️Для пластунів Бучі стало доброю традицією передавати Вифлеємський вогонь миру громаді міста. Щороку в передріздвяний час вони відвідують державні установи міста, лікарню, школи, бібліотеку, щоб поділитись з містом цим символом миру, любові, добра, що символічно об’єднує всіх українців.