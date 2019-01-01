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Бучанський ПЛАСТ передає Вифлеємський вогонь миру

Традиційно у бучанському Пластовому вишкільному центрі відбулась передача Вифлеємського вогню миру, який вони розповсюджують у громаді міста.


Цю акцію було започатковано 1986 р. в Австрії і з тих пір щороку скаути привозять цей символічний вогонь з місць народження Ісуса Христа. В Україні вперше почали поширювати Вифлеємський вогонь миру 1998 р. члени Пласту.
➡️Для пластунів Бучі стало доброю традицією передавати Вифлеємський вогонь миру громаді міста. Щороку в передріздвяний час вони відвідують державні установи міста, лікарню, школи, бібліотеку, щоб поділитись з містом цим символом миру, любові, добра, що символічно об’єднує всіх українців.







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