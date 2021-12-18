Ритейлер №1 у сегменті товарів для краси та здоров’я EVA відкриває 1111-й магазин мережі

18 грудня найбільша національна мережа магазинів краси та здоров’я EVA провела святкове відкриття свого 1111-го магазину, який розпочав роботу в місті Буча за адресою: бульвар Леоніда Бірюкова, 2.

EVA

EVA

EVA

EVA

Ще один святковий день із комплексом розважальних заходів із нагоди відкриття та подарунками за закупи від 150 грн в одному чеку заплановано на 25 грудня. Крім того, всі клієнти магазину, що є користувачами програми лояльності «EVA МОЗАЇКА» та в період з 18.12.2021 до 25.12.2022 зроблять закупи на суму від 250 грн одним чеком, автоматично візьмуть участь у розіграші техніки (стайлер, плойка, вирівнювач для волосся, пилосос). Переможців буде визначено 28 грудня за допомогою рандому.

EVA

EVA

EVA

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА

Лінія магазинів EVA

EVA

EVA

За 19 років компанія зросла до понад 1 100 магазинів по всій Україні,

представивши більш ніж 30 000 асортиментних позицій.

EVA

EVA

EVA