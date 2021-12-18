Ритейлер №1 у сегменті товарів для краси та здоров’я EVA відкриває 1111-й магазин мережі

18 грудня найбільша національна мережа магазинів краси та здоров’я EVA провела святкове відкриття свого 1111-го магазину, який розпочав роботу в місті Буча за адресою: бульвар Леоніда Бірюкова, 2.
Протягом 2021-го EVA відкрила 70 нових торгових точок, і ще 7 відкриттів заплановано до кінця поточного року.
1111-й магазин мережі EVA має площу 218,9 м² та працює у звичному форматі. В ньому передбачено точку видачі інтернет-замовлень для швидкого та зручного отримання купівель із онлайн-магазину EVA.UA. Також клієнти зможуть скористатися перевагами сервісу «EVA клік», який дозволяє замовляти товари, наявні в асортименті торгової точки, через мобільний додаток EVA і без черги забирати готові пакунки з магазину, оплативши їх на касі у будь-який зручний спосіб.
У день відкриття знакового 1111-го магазину EVA влаштувала свято для клієнтів: музична програма, розваги, вікторини та конкурси. Покупці, які придбали товари на суму від 200 грн одним чеком, отримали заохочувальні сувеніри. Також у соцмережах ритейлера пройшов розіграш 1111 бонусів.
Ще один святковий день із комплексом розважальних заходів із нагоди відкриття та подарунками за закупи від 150 грн в одному чеку заплановано на 25 грудня. Крім того, всі клієнти магазину, що є користувачами програми лояльності «EVA МОЗАЇКА» та в період з 18.12.2021 до 25.12.2022 зроблять закупи на суму від 250 грн одним чеком, автоматично візьмуть участь у розіграші техніки (стайлер, плойка, вирівнювач для волосся, пилосос). Переможців буде визначено 28 грудня за допомогою рандому.
«Ми прагнемо бути якомога ближчими до своїх клієнтів, зробити їхні закупи приємними та комфортними. EVA активно відкриває нові магазини, запроваджує інноваційні сервіси. Ми динамічно розвиваємо не лише мережу, але й онлайн-напрям. Зокрема, збільшуємо кількість точок видачі інтернет-замовлень, щоб отримувати товари з EVA.UA було так само зручно, як придбати їх у магазині. Відкриття 1111-ї EVA — знакова подія, адже для мережі №1 це символічне число. Тому ми вирішили влаштувати для клієнтів цілий комплекс святкових заходів, щоб поділитися з ними своєю радістю», — розповіла Василина Петлицька, заступниця директора з маркетингу EVA.
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
Лінія магазинів EVA — найбільша національна мережа магазинів краси та здоров’я, що пропонує широкий асортимент декоративної косметики, парфумерії, продукти для догляду за обличчям і тілом, біжутерію, аксесуари, побутові товари, а також засоби для догляду за малюками. Понад 8 мільйонів осіб є користувачами програми лояльності «EVA МОЗАЇКА».
Сім років компанія EVA посідає лідерські позиції у своєму сегменті ринку, отримуючи нагороду Національної премії України Retail Awards «Вибір споживача». У 2021 році лінію магазинів EVA вчетверте поспіль визнано лідером в категорії «Магазин краси та здоров’я» за версією міжнародного фестивалю-конкурсу «Вибір року».
Починаючи з 2019-го, мережа утримує звання «Ритейлер року в drogerie» від Ukrainian Retail Association. У 2019 році компанія отримала нагороду «За лідерство в управлінні власними косметичними торговими марками» від виставки InterCHARM. Крім того, товари власних торгових марок неодноразово отримували нагороди на найбільших міжнародних конкурсах та виставках у галузі приватних марок: PLMA (Private Label Manufacturers Association) у Нідерландах та Vertex Award.
За 19 років компанія зросла до понад 1 100 магазинів по всій Україні,
представивши більш ніж 30 000 асортиментних позицій.
представивши більш ніж 30 000 асортиментних позицій.
У 2020 році вперше у своїй історії мережа магазинів EVA перетнула психологічний рубіж у 100 мільйонів одиниць товарів ВТМ, які реалізувала протягом року, та має у своєму портфелі 51 ВТМ. Нині штат співробітників лінії магазинів EVA налічує близько 14 000 осіб.
EVA дотримується найвищих стандартів роботи з клієнтами та високого рівня корпоративної культури, що відображено в моделі сервісу компанії: «EVA — це найкраща подруга, що дарує щастя бути собою».
Додаткова інформація на сайті >> www.eva.ua