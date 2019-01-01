Житлово-комунальні послуги: Про надання послуг з постачання теплової енергії

Просимо Споживачів послуг ознайомитись з типовими договорами приєднання, розміщеними на сайті ПКПП «Теплокомунсервіс» www.tkservice.com.ua

1. Обсяг теплової енергії, витрачений на опалення МЗК та допоміжних приміщень будівлі, визначається на підставі показань вузлів розподільного обліку теплової енергії, вузлів розподільного обліку витрати теплоносія (у разі обліку теплової енергії у гарячій воді) або приладів-розподілювачів теплової енергії у разі оснащення ними 100 % МЗК та допоміжних приміщень.

2. Обсяг теплової енергії, витраченої на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи опалення (Qопф.с), приймається як частка від загального обсягу теплової енергії, спожитої на опалення будівлі (Qопбуд) при подачі теплоносія в опалювані приміщення від:

До складу витрат підприємства з абонентського обслуговування враховано витрати, пов’язані з укладанням договору про надання комунальної послуг (заробітна плата працівників абонентського відділу, витрати на обслуговування офісної техніки);

витрати на здійснення розподілу обсягу спожитих послуг між споживачами (витрати на програмне забезпечення, друк та доставку платіжних рахунків);

витрати на стягнення плати за спожиті комунальні послуги (плата послуг банку за переказ платежів відповідної комунальної послуги);

інші експлуатаційні витрати.

- 33,74 грн. з урахуванням витрат на обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку теплової енергії;

- 28,06 грн. без урахування витрат на обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку теплової енергії.