Житлово-комунальні послуги: Про надання послуг з постачання теплової енергії

У зв’язку з введенням в дію з 1 жовтня 2021 року постанов Кабінету Міністрів України № 1022 та № 1023 від 08 вересня 2021 року, які прийняті на виконання вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 9 листопада 2017 року N2189-VIII, Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» від 09 червня 2018 р. № 2119-VIII виникла необхідність переходу на нову систему взаємовідносин, що виникатимуть у процесі надання та споживання комунальних послуг.
1 жовтня 2021 року набули чинності постанови Кабінету Міністрів України № 1022 та № 1023 від 08 вересня 2021 року (офіційне опублікування відбулось в газеті Кабінету Міністрів України «Урядовий кур’єр» від 01 жовтня 2021 року № 190 (7058) , якими прийняті зміни до чинних підзаконних актів.
Прийняті зміни спрямовані на забезпечення рівних умов отримання послуг з постачання теплової енергії та гарячої води із співвласниками багатоквартирних будинків.
Найбільше зміни торкнулися регулювання договірних відносин. Задля забезпечення прав усіх категорій Споживачів, для тих, які не обрали жодну форму договору з виконавцем послуги, запроваджено публічний договір приєднання про надання послуг з постачання теплової енергії та надання послуг з постачання гарячої води.
Затверджені Типовий індивідуальний договір про надання послуги з постачання теплової енергії та Типовий індивідуальний договір про надання послуги з постачання гарячої води, які є публічними договорами приєднання і укладаються з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного Кодексу України.
Посилання: ДОГОВІР >>
Публічні договори приєднання вважаються укладеними, якщо протягом 30 днів з дня опублікування тексту договору на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та/або на веб-сайті виконавця послуги співвласники багатоквартирного будинку не прийняли рішення про вибір моделі договірних відносин та не уклали відповідний договір з виконавцем комунальної послуги.
Фактом приєднання споживача до умов індивідуального договору (акцептування договору) є вчинення споживачем будь-яких дій, які свідчать про його бажання укласти договір, зокрема надання виконавцю підписаної заяви-приєднання, сплата рахунка за надані послуги, факт отримання послуги.
Також, встановлюється порядок розподілу між співвласниками багатоквартирного будинку обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг.
► Порядок такого розподілу визначено:
• статтею 10 Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»;
• Методикою розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, що затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 28.12.2018 № 315 (далі – Методика).
Так відповідно до Методики:
У разі відсутності вузлів розподільного обліку у МЗК та допоміжних приміщеннях будівлі обсяг теплової енергії, витрачений на опалення МЗК та допоміжних приміщень будівлі, визначається як частка від загального обсягу споживання теплової енергії на опалення будівлі (Qопбуд):
- одноповерхова будівля - 20 %;
- двоповерхова - 18 %;
- триповерхова - 16 %;
- чотириповерхова - 14 %;
- п'ятиповерхова - 12 %;
- шестиповерхова та вище - 10 %.
- індивідуального теплового пункту без регулювання за погодними умовами - 15 %;
- індивідуального теплового пункту при регулюванні за погодними умовами - 5 %;
- автономної теплогенеруючої/когенераційної установки - 7 %;
- центрального теплового пункту або теплогенеруючої/когенераційної установки, яка не є автономною, - 8 %;
- квартирних/малих індивідуальних теплових пунктів - 4 % (за умови обладнання квартирними/малими індивідуальними тепловими пунктами всіх приміщень будівлі).
Просимо звернути увагу, що відповідно до законодавства обсяг теплової енергії, витраченої на опалення місць загального користування (далі – МЗК) та допоміжних приміщень будівлі, а також на забезпечення функціонування внутрішньобудинкових систем опалення та гарячого водопостачання, розподіляється також на власників (співвласників) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання.
Законом України «Про житлово-комунальні послуги» №2189-VIII від 09.11.2017 запроваджена нова класифікація житлово-комунальних послуг та різні моделі договірних відносин. У разі укладення індивідуального договору між співвласником та виконавцем комунальної послуги, до плати виконавцю послуги включається плата за абонентське обслуговування.
Відповідно до ст. 1 . ЗУ «Про житлово-комунальні послуги», плата за абонентське обслуговування - платіж, який споживач сплачує виконавцю комунальної послуги за індивідуальним договором про надання комунальних послуг (далі - індивідуальний договір) або за індивідуальним договором з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем про надання комунальних послуг (далі - індивідуальний договір з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем) (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і з постачання та розподілу електричної енергії), що включає витрати виконавця, пов’язані з укладенням договору про надання комунальної послуги, здійсненням розподілу обсягу спожитих послуг між споживачами, нарахуванням та стягненням плати за спожиті комунальні послуги, обслуговуванням та заміною вузлів комерційного обліку води і теплової енергії (у разі їх наявності у будівлі споживача), крім випадків, визначених цим Законом, а також за виконання інших функцій, пов’язаних з обслуговуванням виконавцем абонентів за індивідуальними договорами (крім обслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання, водопостачання, водовідведення та постачання гарячої води).
► Плата за абонентське обслуговування розраховується виконавцем комунальної послуги, виходячи з його витрат.
Постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 808 «Про встановлення граничного розміру плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, що надаються споживачам багатоквартирних будинків за індивідуальними договорами», визначено Граничний розмір плати за абонентське обслуговування, який станом на 01.11.2021 року становить 33,74 грн. з ПДВ на одного абонента в місяць.
► Звертаємо увагу на те, що граничний розмір плати за абонентське обслуговування залежить від законодавчо встановленого на відповідну дату розміру прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць. Тобто, розмір плати за абонентське обслуговування може змінюватися тільки за умови зміни законодавчо встановленого розміру прожиткового мінімуму. Плата за абонентське обслуговування (по кожній комунальній послузі) має фіксований розмір у розрахунку на 1 абонента (споживача) в місяць та сплачується протягом року щомісячно. Розмір абонентської плати не залежить від кількісних показників спожитих комунальних послуг.
Плата за абонентське обслуговування споживачів послуги з постачання теплової енергії за індивідуальними договорами, що надаються ПКПП «Теплокомунсервіс» на 1 абонента на місяць з ПДВ становить:
1 жовтня 2021 року набули чинності постанови Кабінету Міністрів України № 1022 та № 1023 від 08 вересня 2021 року (офіційне опублікування відбулось в газеті Кабінету Міністрів України «Урядовий кур’єр» від 01 жовтня 2021 року № 190 (7058) , якими прийняті зміни до чинних підзаконних актів.
Прийняті зміни спрямовані на забезпечення рівних умов отримання послуг з постачання теплової енергії та гарячої води із співвласниками багатоквартирних будинків.
Найбільше зміни торкнулися регулювання договірних відносин. Задля забезпечення прав усіх категорій Споживачів, для тих, які не обрали жодну форму договору з виконавцем послуги, запроваджено публічний договір приєднання про надання послуг з постачання теплової енергії та надання послуг з постачання гарячої води.
Затверджені Типовий індивідуальний договір про надання послуги з постачання теплової енергії та Типовий індивідуальний договір про надання послуги з постачання гарячої води, які є публічними договорами приєднання і укладаються з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного Кодексу України.
Просимо Споживачів послуг ознайомитись з типовими договорами приєднання, розміщеними на сайті ПКПП «Теплокомунсервіс» www.tkservice.com.ua
Посилання: ДОГОВІР >>
Публічні договори приєднання вважаються укладеними, якщо протягом 30 днів з дня опублікування тексту договору на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та/або на веб-сайті виконавця послуги співвласники багатоквартирного будинку не прийняли рішення про вибір моделі договірних відносин та не уклали відповідний договір з виконавцем комунальної послуги.
Фактом приєднання споживача до умов індивідуального договору (акцептування договору) є вчинення споживачем будь-яких дій, які свідчать про його бажання укласти договір, зокрема надання виконавцю підписаної заяви-приєднання, сплата рахунка за надані послуги, факт отримання послуги.
Також, встановлюється порядок розподілу між співвласниками багатоквартирного будинку обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг.
► Порядок такого розподілу визначено:
• статтею 10 Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»;
• Методикою розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, що затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 28.12.2018 № 315 (далі – Методика).
Так відповідно до Методики:
1. Обсяг теплової енергії, витрачений на опалення МЗК та допоміжних приміщень будівлі, визначається на підставі показань вузлів розподільного обліку теплової енергії, вузлів розподільного обліку витрати теплоносія (у разі обліку теплової енергії у гарячій воді) або приладів-розподілювачів теплової енергії у разі оснащення ними 100 % МЗК та допоміжних приміщень.
У разі відсутності вузлів розподільного обліку у МЗК та допоміжних приміщеннях будівлі обсяг теплової енергії, витрачений на опалення МЗК та допоміжних приміщень будівлі, визначається як частка від загального обсягу споживання теплової енергії на опалення будівлі (Qопбуд):
- одноповерхова будівля - 20 %;
- двоповерхова - 18 %;
- триповерхова - 16 %;
- чотириповерхова - 14 %;
- п'ятиповерхова - 12 %;
- шестиповерхова та вище - 10 %.
2. Обсяг теплової енергії, витраченої на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи опалення (Qопф.с), приймається як частка від загального обсягу теплової енергії, спожитої на опалення будівлі (Qопбуд) при подачі теплоносія в опалювані приміщення від:
- індивідуального теплового пункту без регулювання за погодними умовами - 15 %;
- індивідуального теплового пункту при регулюванні за погодними умовами - 5 %;
- автономної теплогенеруючої/когенераційної установки - 7 %;
- центрального теплового пункту або теплогенеруючої/когенераційної установки, яка не є автономною, - 8 %;
- квартирних/малих індивідуальних теплових пунктів - 4 % (за умови обладнання квартирними/малими індивідуальними тепловими пунктами всіх приміщень будівлі).
Просимо звернути увагу, що відповідно до законодавства обсяг теплової енергії, витраченої на опалення місць загального користування (далі – МЗК) та допоміжних приміщень будівлі, а також на забезпечення функціонування внутрішньобудинкових систем опалення та гарячого водопостачання, розподіляється також на власників (співвласників) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання.
Законом України «Про житлово-комунальні послуги» №2189-VIII від 09.11.2017 запроваджена нова класифікація житлово-комунальних послуг та різні моделі договірних відносин. У разі укладення індивідуального договору між співвласником та виконавцем комунальної послуги, до плати виконавцю послуги включається плата за абонентське обслуговування.
Відповідно до ст. 1 . ЗУ «Про житлово-комунальні послуги», плата за абонентське обслуговування - платіж, який споживач сплачує виконавцю комунальної послуги за індивідуальним договором про надання комунальних послуг (далі - індивідуальний договір) або за індивідуальним договором з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем про надання комунальних послуг (далі - індивідуальний договір з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем) (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і з постачання та розподілу електричної енергії), що включає витрати виконавця, пов’язані з укладенням договору про надання комунальної послуги, здійсненням розподілу обсягу спожитих послуг між споживачами, нарахуванням та стягненням плати за спожиті комунальні послуги, обслуговуванням та заміною вузлів комерційного обліку води і теплової енергії (у разі їх наявності у будівлі споживача), крім випадків, визначених цим Законом, а також за виконання інших функцій, пов’язаних з обслуговуванням виконавцем абонентів за індивідуальними договорами (крім обслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання, водопостачання, водовідведення та постачання гарячої води).
► Плата за абонентське обслуговування розраховується виконавцем комунальної послуги, виходячи з його витрат.
До складу витрат підприємства з абонентського обслуговування враховано витрати, пов’язані з укладанням договору про надання комунальної послуг (заробітна плата працівників абонентського відділу, витрати на обслуговування офісної техніки);
витрати на здійснення розподілу обсягу спожитих послуг між споживачами (витрати на програмне забезпечення, друк та доставку платіжних рахунків);
витрати на стягнення плати за спожиті комунальні послуги (плата послуг банку за переказ платежів відповідної комунальної послуги);
інші експлуатаційні витрати.
витрати на здійснення розподілу обсягу спожитих послуг між споживачами (витрати на програмне забезпечення, друк та доставку платіжних рахунків);
витрати на стягнення плати за спожиті комунальні послуги (плата послуг банку за переказ платежів відповідної комунальної послуги);
інші експлуатаційні витрати.
Постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 808 «Про встановлення граничного розміру плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, що надаються споживачам багатоквартирних будинків за індивідуальними договорами», визначено Граничний розмір плати за абонентське обслуговування, який станом на 01.11.2021 року становить 33,74 грн. з ПДВ на одного абонента в місяць.
► Звертаємо увагу на те, що граничний розмір плати за абонентське обслуговування залежить від законодавчо встановленого на відповідну дату розміру прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць. Тобто, розмір плати за абонентське обслуговування може змінюватися тільки за умови зміни законодавчо встановленого розміру прожиткового мінімуму. Плата за абонентське обслуговування (по кожній комунальній послузі) має фіксований розмір у розрахунку на 1 абонента (споживача) в місяць та сплачується протягом року щомісячно. Розмір абонентської плати не залежить від кількісних показників спожитих комунальних послуг.
Плата за абонентське обслуговування споживачів послуги з постачання теплової енергії за індивідуальними договорами, що надаються ПКПП «Теплокомунсервіс» на 1 абонента на місяць з ПДВ становить:
- 33,74 грн. з урахуванням витрат на обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку теплової енергії;
- 28,06 грн. без урахування витрат на обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку теплової енергії.
- 28,06 грн. без урахування витрат на обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку теплової енергії.