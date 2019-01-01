Рятувальники ліквідували пожежу у маршрутному автобусі (Відео)

16 грудня о 08:55 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району надійшло повідомлення про загорання автобуса «ЗАЗ» в місті Ірпінь на Новоірпінській трасі, Ірпінська МТГ.

На місце виклику направлено рятувальників 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. ІрпіньПо прибуттю рятувальниками було встановлено, що сталося займання маршрутки по всій площі. На час загорання в автобусі перебувало 20 пасажирів та водій.Пожежу було локалізовано 09:12 та ліквідовано о 09:21.На місці події працювали 2 одиниці техніки та 7 чоловік особого складу.