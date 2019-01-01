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Рятувальники ліквідували пожежу у маршрутному автобусі (Відео)

16 грудня о 08:55 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району надійшло повідомлення про загорання автобуса «ЗАЗ» в місті Ірпінь на Новоірпінській трасі, Ірпінська МТГ.



На місце виклику направлено рятувальників 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь

По прибуттю рятувальниками було встановлено, що сталося займання маршрутки по всій площі. На час загорання в автобусі перебувало 20 пасажирів та водій.

Пожежу було локалізовано 09:12 та ліквідовано о 09:21.

На місці події працювали 2 одиниці техніки та 7 чоловік особого складу.

Загиблих і травмованих немає. Причина загорання встановлюється.



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www.kv.dsns.gov.ua 
 пожежа Ірпінь
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