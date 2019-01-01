» » У Бучі ліквідовано пожежу житлового будинку
  • Сьогодні, 09:33
  • 128
  • 0
+aA | -Aa 

У Бучі ліквідовано пожежу житлового будинку

14 грудня о 23 год 25 хв на пункт зв’язку 36-ДПРЧ (м. Ірпінь) надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку за адресою: місто Буча, вул. Вокзальна. За вказаною адресою направлено чергові караули 36-ДПРЧ (м Ірпінь) та 35-ДПРЧ (м. Буча).


По прибуттю рятувальниками встановлено, що вогнем охоплена покрівля приватного житлового будинку на загальній площі 70 м2. Спільними зусиллями пожежу вдалось локалізувати о 00 год 03 хв, та повністю ліквідувати процес горіння о 00 год 35 хв. В результаті пожежі вогнем знищено приміщення кухні на площі 12 м2, пошкоджена покрівля та перекриття на площі 70 м2, врятовано 1-й поверх приватної будівлі та поряд розташований житловий будинок на площі 56 м2.
На гасіння пожежі залучались три одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.

0 0

Роман ОСТАПЧУК, капітан служби ЦЗ 
 пожежа Буча
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
У Бучі ліквідовано пожежу приватного житлового будинку

У Бучі ліквідовано пожежу приватного житлового будинку

Буча та регіон
У Бучі ліквідовано пожежу в приватному житловому будинку

У Бучі ліквідовано пожежу в приватному житловому будинку

Буча та регіон
Гостомель: Рятувальники ліквідували загорання будівлі

Гостомель: Рятувальники ліквідували загорання будівлі

Буча та регіон
Буча: Ліквідовано пожежу в приватному будинку

Буча: Ліквідовано пожежу в приватному будинку

Буча та регіон
У Горенці під час пожежі загинуло троє людей

У Горенці під час пожежі загинуло троє людей

Буча та регіон
Гостомель: Рятувальники ліквідували загорання приватного житлового будинку

Гостомель: Рятувальники ліквідували загорання приватного житлового будинку

Буча та регіон
Буча: При пожежі рятувальники знайшли загиблого чоловіка

Буча: При пожежі рятувальники знайшли загиблого чоловіка

Буча та регіон
В Ірпені ліквідували пожежу приватного житлового будинку

В Ірпені ліквідували пожежу приватного житлового будинку

Буча та регіон
В Ірпені від пожежі врятували житловий будинок

В Ірпені від пожежі врятували житловий будинок

Буча та регіон
В Бучі ліквідовано пожежу в приватному будинку

В Бучі ліквідовано пожежу в приватному будинку

Буча та регіон
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.