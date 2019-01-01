У Бучі ліквідовано пожежу житлового будинку

14 грудня о 23 год 25 хв на пункт зв’язку 36-ДПРЧ (м. Ірпінь) надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку за адресою: місто Буча, вул. Вокзальна. За вказаною адресою направлено чергові караули 36-ДПРЧ (м Ірпінь) та 35-ДПРЧ (м. Буча).

По прибуттю рятувальниками встановлено, що вогнем охоплена покрівля приватного житлового будинку на загальній площі 70 м2. Спільними зусиллями пожежу вдалось локалізувати о 00 год 03 хв, та повністю ліквідувати процес горіння о 00 год 35 хв. В результаті пожежі вогнем знищено приміщення кухні на площі 12 м2, пошкоджена покрівля та перекриття на площі 70 м2, врятовано 1-й поверх приватної будівлі та поряд розташований житловий будинок на площі 56 м2.На гасіння пожежі залучались три одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.