Які ставки ЄП очікують ФОП – платників ЄП першої-третьої груп з 1 січня 2022 року?

Податкова звертає увагу платників податків, що ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними, міськими радами або радами об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

- для першої групи платників єдиного податку – не більше 10 % розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 01 січня податкового (звітного) року (у 2022 році 248,10 грн.) ;

- для другої групи платників єдиного податку – не більше 20% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року (у 2022 році - 1300,0грн.).

Ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

- 3 % доходу – у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим кодексом України ;

- 5 % доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Якщо платники єдиного податку першої і другої груп здійснюють господарську діяльність на територіях більш як однієї сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, то застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для відповідної групи таких платників єдиного податку.Рішення органів місцевого самоврядування щодо встановлених місцевих податків та зборів на відповідній території платнику податку можна знайти на вебпорталі ДПС Українив рубриці «Рішення місцевих рад» або на вебпорталах регіональних контролюючих органів.Для ознайомлення з рішеннями ОМС щодо встановлених місцевих податків та зборів платник податків може звернутися до контролюючих органів за його місцезнаходженням або до відповідних органів місцевого самоврядування.Для ФОП, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі 5 % доходу.