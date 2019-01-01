В Ірпені викрито підпільне виробництво підроблених COVID-сертифікатів та медичних документів

Прокурорами Бучанської окружної прокуратури Київської області викрито схему з виготовлення та розповсюдження підроблених сертифікатів вакцинації проти COVІD-19 та інших медичних документів (ч. 3 ст. 190 КК України).
Зокрема, подружжя виготовляло COVID-сертифікати, медичні довідки для отримання водійських посвідчень, сертифікати про проходження наркологічного і психіатричного оглядів, ліцензії та довідки на об’єкти дозвільної системи з голограмами, висновки лікаря щодо протипоказань до вакцинації й інші меддокументи.
Прийом замовлень на виготовлення підроблених документів здійснювався в мережі інтернет, та у месенджерах, готові документи відправляли поштою. Вартість COVІD-сертифікатів становила від 800 грн, ціни на інші документи залежали від рівня необхідної довідки.
Під час санкціонованих обшуків у приміщеннях так званої типографії вилучено комп’ютерну та оргтехніку, мобільні телефони, медичні бланки, записи із відомостями про спілкування з клієнтами, реєстри поштових відправлень, документи про грошові перекази, конверти з міжнародними свідоцтвами про вакцинацію, готові для відправлення, а також понад 7 тис доларів США.
Викриття злочинної діяльності здійснювалося прокурорами спільно із відділом протидії кіберзлочинам в Київській області ДКП НПУ та полку поліції особливого призначення.
Досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру вказаним особам. Також встановлюються всі особи, причетні до злочину і ті, хто скористалися такими «послугами».
Зазначимо, що органами Київської обласної прокуратури до суду скеровано 27 обвинувальних актів за фактами підроблення та використання підроблених свідоцтв про вакцинацію від COVІD-19 (ст. 358 КК України), за результатами їх розгляду вже винесено 16 вироків.
Робота на вказаному напрямі триває.
Примітка:
відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець міста Ірпінь спільно з дружиною облаштували в орендованому приміщенні підпільну «друкарню», де виготовляли підроблені документи.
Зокрема, подружжя виготовляло COVID-сертифікати, медичні довідки для отримання водійських посвідчень, сертифікати про проходження наркологічного і психіатричного оглядів, ліцензії та довідки на об’єкти дозвільної системи з голограмами, висновки лікаря щодо протипоказань до вакцинації й інші меддокументи.
Прийом замовлень на виготовлення підроблених документів здійснювався в мережі інтернет, та у месенджерах, готові документи відправляли поштою. Вартість COVІD-сертифікатів становила від 800 грн, ціни на інші документи залежали від рівня необхідної довідки.
Під час санкціонованих обшуків у приміщеннях так званої типографії вилучено комп’ютерну та оргтехніку, мобільні телефони, медичні бланки, записи із відомостями про спілкування з клієнтами, реєстри поштових відправлень, документи про грошові перекази, конверти з міжнародними свідоцтвами про вакцинацію, готові для відправлення, а також понад 7 тис доларів США.
Викриття злочинної діяльності здійснювалося прокурорами спільно із відділом протидії кіберзлочинам в Київській області ДКП НПУ та полку поліції особливого призначення.
Досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру вказаним особам. Також встановлюються всі особи, причетні до злочину і ті, хто скористалися такими «послугами».
Зазначимо, що органами Київської обласної прокуратури до суду скеровано 27 обвинувальних актів за фактами підроблення та використання підроблених свідоцтв про вакцинацію від COVІD-19 (ст. 358 КК України), за результатами їх розгляду вже винесено 16 вироків.
Робота на вказаному напрямі триває.
Примітка:
відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.