» » В Ірпені викрито підпільне виробництво підроблених COVID-сертифікатів та медичних документів
  • Сьогодні, 16:36
  • 57
  • 0
+aA | -Aa 

В Ірпені викрито підпільне виробництво підроблених COVID-сертифікатів та медичних документів

Прокурорами Бучанської окружної прокуратури Київської області викрито схему з виготовлення та розповсюдження підроблених сертифікатів вакцинації проти COVІD-19 та інших медичних документів (ч. 3 ст. 190 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець міста Ірпінь спільно з дружиною облаштували в орендованому приміщенні підпільну «друкарню», де виготовляли підроблені документи.



Зокрема, подружжя виготовляло COVID-сертифікати, медичні довідки для отримання водійських посвідчень, сертифікати про проходження наркологічного і психіатричного оглядів, ліцензії та довідки на об’єкти дозвільної системи з голограмами, висновки лікаря щодо протипоказань до вакцинації й інші меддокументи.

Прийом замовлень на виготовлення підроблених документів здійснювався в мережі інтернет, та у месенджерах, готові документи відправляли поштою. Вартість COVІD-сертифікатів становила від 800 грн, ціни на інші документи залежали від рівня необхідної довідки.

Під час санкціонованих обшуків у приміщеннях так званої типографії вилучено комп’ютерну та оргтехніку, мобільні телефони, медичні бланки, записи із відомостями про спілкування з клієнтами, реєстри поштових відправлень, документи про грошові перекази, конверти з міжнародними свідоцтвами про вакцинацію, готові для відправлення, а також понад 7 тис доларів США.

Викриття злочинної діяльності здійснювалося прокурорами спільно із відділом протидії кіберзлочинам в Київській області ДКП НПУ та полку поліції особливого призначення.

Досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру вказаним особам. Також встановлюються всі особи, причетні до злочину і ті, хто скористалися такими «послугами».

Зазначимо, що органами Київської обласної прокуратури до суду скеровано 27 обвинувальних актів за фактами підроблення та використання підроблених свідоцтв про вакцинацію від COVІD-19 (ст. 358 КК України), за результатами їх розгляду вже винесено 16 вироків.

Робота на вказаному напрямі триває.

Примітка:
відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
1 0

Київська обласна прокуратура 
 поліція Ірпінь прокуратура
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Щодо правомірності відсторонення від роботи працівників через їх відмову від проходження вакцинації проти COVID-19

Щодо правомірності відсторонення від роботи працівників через їх відмову від проходження вакцинації проти COVID-19

законодавтство
Приміська залізниця: Від 13 листопада пасажири повинні мати сертифікат вакцинації

Приміська залізниця: Від 13 листопада пасажири повинні мати сертифікат вакцинації

Буча та регіон
МОЗ: Від 21 жовтня нові правила міжрегіональних перевезень - найчастіші питання

МОЗ: Від 21 жовтня нові правила міжрегіональних перевезень - найчастіші питання

Суспільство
Вакцинуватись на Київщині тепер можна щодня

Вакцинуватись на Київщині тепер можна щодня

Буча та регіон
Хто і як може отримати COVID-сертифікати в Україні

Хто і як може отримати COVID-сертифікати в Україні

Суспільство
Профілактичні медичні огляди учнів м.Буча

Профілактичні медичні огляди учнів м.Буча

відділ освіти
Прокуратура: Зловживання з коштами бюджету при будівництві спорткомплексу в Ірпені

Прокуратура: Зловживання з коштами бюджету при будівництві спорткомплексу в Ірпені

Прокуратура м. Ірпеня
З підроблених поштових адрес ДФС розсилається шкідливе програмне забезпечення

З підроблених поштових адрес ДФС розсилається шкідливе програмне забезпечення

Публікації
Документи для отримання посиленого сертифікат­у ключа

Документи для отримання посиленого сертифікат­у ключа

Публікації
Схема щорічних обов’язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх шкіл

Схема щорічних обов’язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх шкіл

статті
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.