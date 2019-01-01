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Розповсюдження наркотиків через "Telegram" - підозрюють чотирьох мешканців Київщини

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру чотирьом особам, серед яких 16-річний хлопець, у незаконному зберіганні та збуті наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307 КК України).

За даними слідства, особи налагодили схему збуту наркотичних засобів на території міст Буча та Фастів.
Вони розкладали так звані закладки із канабісом, та відправляли фото схованок покупцям через Телеграм-канал. Кошти за продаж «товару» отримували на банківські картки.
Під час санкціонованих обшуків вилучено заборонені речовини, банківські картки, мобільні телефони. За місцем мешкання одного з фігурантів кримінального провадження виявлено приміщення, де він вирощував коноплі, зберігав та здійснював підготовку для їх подальшого збуту.
Досудове розслідування здійснюється ГУ Національної поліції в Київській області, оперативний супровід – Управління боротьби з наркозлочинністю в Київській області ДБН Національної поліції України.
Санкція статті від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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Київська обласна прокуратура 
 кримінал Буча нарколаборатория
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