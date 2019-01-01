Розповсюдження наркотиків через "Telegram" - підозрюють чотирьох мешканців Київщини

Вони розкладали так звані закладки із канабісом, та відправляли фото схованок покупцям через Телеграм-канал. Кошти за продаж «товару» отримували на банківські картки.Під час санкціонованих обшуків вилучено заборонені речовини, банківські картки, мобільні телефони. За місцем мешкання одного з фігурантів кримінального провадження виявлено приміщення, де він вирощував коноплі, зберігав та здійснював підготовку для їх подальшого збуту.Досудове розслідування здійснюється ГУ Національної поліції в Київській області, оперативний супровід – Управління боротьби з наркозлочинністю в Київській області ДБН Національної поліції України.Санкція статті від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.