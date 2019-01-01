В Яготині будують нову компресорну станцію, яка забезпечить область газом

Реконструкція компресорної станції “Яготин” протягом довгого періоду була заблокована, але за останні пів року Зоря-Машпроєкт разом із приватними компаніями провели велику частину робіт – побудували три з чотирьох газоперекачувальних агрегатів.З ходом будівельних робіт на станції ознайомилися Голова Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич, заступник генерального директора з виробництва ДК «Укроборонпром» Ihor Fomenko та генеральний директор ДП «НВКГ «Зоря-«Машпроект» Олексій Жуковець.Наразі будівництво йде згідно з графіком.