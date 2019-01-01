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В Яготині будують нову компресорну станцію, яка забезпечить область газом

Станція запрацює через рік, її потужність складає 50 млн м куб на добу. Це задовольнить потреби у газі всієї Київської області. Будівництвом займається ДП НВКГ “Зоря” – “Машпроєкт”, що входить до складу Укроборонпрому.

Реконструкція компресорної станції “Яготин” протягом довгого періоду була заблокована, але за останні пів року Зоря-Машпроєкт разом із приватними компаніями провели велику частину робіт – побудували три з чотирьох газоперекачувальних агрегатів.

Це унікальний для підприємства, яке є виробником турбін для військових та цивільних потреб, досвід.

З ходом будівельних робіт на станції ознайомилися Голова Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич, заступник генерального директора з виробництва ДК «Укроборонпром» Ihor Fomenko та генеральний директор ДП «НВКГ «Зоря-«Машпроект» Олексій Жуковець.

Наразі будівництво йде згідно з графіком.

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Державний концерн "Укроборонпром" 
 Яготин Бучанський район відеосюжет
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