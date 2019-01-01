12 грудня у місті Буча відкриється новий торгівельний центр: Retail Park Bucha

У міської влади є ідея об’єднати ці об’єкти в єдиний торгівельний простір зі спільним паркуванням, що ще більше спростить споживачам доступ до магазинів.

– Зі всіма якірними операторами вже підписані договори, й ведуться оздоблювальні роботи.

Так, в нас буде відкритий АТБ площею 1300 кв.м у новому «чорному» форматі, магазин товарів для дому та затишку JYSK площею 1500 кв.м, що дозволить представити мешканцям міста розширений асортимент, супермаркети техніки та електроніки Фокстрот (1300 кв.м) і Comfy (1250 кв.м), Лео Кераміка (930 кв.м), магазин – точка видачі інтернет-замовлень Rozetka на 250 кв.м, fashion-рітейлер Sinsay на 1250 кв.м.

А також:

Prostor, Аптекарь, Укрзолото, Master Zoo, відділення Нова пошта, мультибрендовий магазин для рибалки Black Marlin, URBAN оптика, хімчистка тощо.

Крім цього, в прикасовій зоні продуктового супермаркету будуть розміщені бутики супутніх товарів.

– Це новий для України формат торговельного центра.Серед його особливостей, перш за все – вдала локація. Він розташований на шляху з правої сторони від Києва до декількох міст-супутників по Варшавській трасі, передусім, Бучі, Ірпеня та Бородянки.Таким чином, ми маємо можливість залучати до ТЦ так званий «вечірній потік»: людей, які повертаються з роботи зі столиці до свого житла у містах-супутниках. При цьому розраховуємо не тільки на трафік по Варшавському шосе, але й по Житомирській трасі, адже біля Retail Park Bucha проходить нова розв’язка, яка пов’язує Бучу з Житомирською трасою. Також відзначу, що наш центр стане елементом великої «торговельної вулиці»: майже підряд розташовані майбутній ТЦ Avenir Plaza, великий оновлений Епіцентр, і, власне, ми.Сам формат «рітейл парк» передбачає відкриття декількох магазинів, до кожного з яких облаштовано окремий вхід. Таким чином ми максимально раціонально використовуємо простір: немає великих вільних зон. Крім того, окрема вхідна група до кожного орендаря має ще декілька переваг. Наприклад, можливість працювати автономно, встановлюючи зручні години роботи.До того ж в умовах пандемії COVID-19 і постійних карантинних обмежень можливість уникати великих скупчень людей при здійсненні покупок також є відчутною перевагою.– Так, в цьому разі ми вирішили побудувати єдиний комплекс, а зонування зробити вже в середині. На нашу думку, така концепція вдала і зручна як для орендарів, так і для споживачів.Під оренду відведено 13 200 кв. м, і переважна більша площ вже зайнята рітейлерами: наразі в нас вільними є лише 300 кв. м.Парковка розрахована на 210 машиномісць.– Оскільки частина будівлі є двоповерховою, то на другому поверсі розмістили фітнес-центр Sport Life, а також першу у Бучі приватну клініку Adonis (2100 кв.м).На нашу думку, ці орендарі, хоч і не будуть генерувати високий орендний дохід, зможуть залучити до ТЦ додаткову аудиторію, оскільки рівнозначних послуг у місті більше немає.Буде відкрито дві кав’ярні місцевих підприємців дуже оригінальних форматів, але ми не будемо робити повноцінний фуд-корт, так як він нам не підходить по концепції.– Безпосередньо в радіусі пішої доступності – близько 50 000 осіб. Це ті споживачі, яким до нашого ТЦ йти 3-8 хвилин. Також поруч активно будуються нові житлові комплекси, тож після їх заселення цей показник ще збільшиться.– Орієнтуємося приблизно на 8500 відвідувачів по буднях і 12 500 – по вихідних.