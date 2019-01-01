Інфраструктурні проекти Бучі: Нова школа і будівництво на залізниці

На спорудження нової школи №1 в Бучі виділено 58 мільйонів, а також протягом двох років на станції Буча побудують підземний пішохідний перехід, заплановано будівництво наземного автомобільного переїзду.
6 грудня відбулася позачергова 24 сесія VIII скликання Бучанської міської ради. Порядок денний був сформований з нагальних питань. З-поміж них – вагомі інфраструктурні проекти, що потребували зміни до рішення Бучанської міської ради у програмі соціально-економічного розвитку на 2021-2023 рр.
Приємною новиною стало те, що місто отримало державно-цільову субвенцію у сумі 58 млн грн на будівництво школи №1. А це означає, що є всі підстави надалі швидкими темпами продовжувати зведення цього навчального закладу.
Досить глобальним і соціально назрілим є проект по будівництву наземного автомобільного переїзду в районі залізничної станції міста Буча.
Роботи планують проводити у 2022-2023 рр., а їхня вартість становитиме від 300 млн гривень.
Не менш важливим є і рішення про будівництво пішохідного шляхопровіду тунельного типу під залізничними коліями станції м. Буча з виходом до пасажирської платформи вокзалу. При цьому рух залізничного транспорту залишиться безперервним. Враховуючи ту кількість нещасних випадків, які щороку стаються на залізниці через необачність, реалізація даного проекту є вкрай потрібною для жителів нашого міста. Його кошторис - 75 млн гривень, а термін виконання запланований на 2022-2023 рр.