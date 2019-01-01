9 грудня День донора. Буча

"День донора" 9 грудня у Бучанському центрі первинної медико-санітарної допомоги

Адреса: вул. Польова 21/10 (Приміщення АГП #2)Запрошуються усі бажаючі віком від 18 до 60 років.► При собі мати паспорт та ідентифікаційний код.► Перед здачею крові сніданок (чай з печивом).► Надається довідка про звільнення від навчання та роботи на два календарні дні. За здачу повної фізіологічної норми крові (450 мл) сплачується 141 грн.