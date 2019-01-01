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9 грудня День донора. Буча

Кожному третьому жителю Землі доводиться хоча б раз у житті переливати кров, компоненти чи препарати крові.

Не будьте осторонь цієї важливої місії - ставайте донорами крові!

"День донора" 9 грудня у Бучанському центрі первинної медико-санітарної допомоги



Адреса: вул. Польова 21/10 (Приміщення АГП #2)
Запрошуються усі бажаючі віком від 18 до 60 років.
► При собі мати паспорт та ідентифікаційний код.
► Перед здачею крові сніданок (чай з печивом).
► Надається довідка про звільнення від навчання та роботи на два календарні дні. За здачу повної фізіологічної норми крові (450 мл) сплачується 141 грн.
Долучайтеся!

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Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги 
 ДЕНЬ ДОНОРА Буча медицина
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