У грудні в Бучі відкриють новий ТРЦ Avenir Plaza

Торгово-розважальний центр Avenir Plaza планується відкрити у грудні в місті Буча.
Основні орендаторами стануть супермаркет Сільпо та 4-зальний кінотеатр Filmax.
Новий торгово-розважальний центр Avenir Plaza, загальною площею 13 337 кв. м, орендною – 10 441 кв. м, відкриється за адресою:
м. Буча, бульвар Бірюкова, 2 (ЖК ГРАНД БУРЖЕ).
Об’єкт стане частиною житлового комплексу бізнес-класу Grand Bourget (загальна площа – 120 000 кв. м) девелопера Linevich Group.
Супермаркет Сільпо займатиме площу 2212 кв. метри, а 4-зальний кінотеатр Filmax - 1108 кв. м.
Автопаркінг: на 390 машиномісць.
Також в ТРЦ обладнаний фуд-корт, сучасний спорт-клуб з басейном, дитячий розважальний центр, і численні магазини, серед яких Eldorado (1000 кв. м), Золотий Вік, Укрзолото, Столична Ювелірна Фабрика, Люксоптика, Сирне Королівство, ресторан Сушия та інші.
Автопаркінг: на 390 машиномісць.
У безпосередній близькості від ТРЦ Avenir Plaza розташований торговий центр Епіцентр загальною площею 23 000 кв. м.
В зоні охоплення нового торгово-розважального центру близько 300 000 жителів міст Буча та Ірпінь, а також смт Ворзель і Гостомель.