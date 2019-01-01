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  • Учора, 17:05
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У грудні в Бучі відкриють новий ТРЦ Avenir Plaza

Торгово-розважальний центр Avenir Plaza планується відкрити у грудні в місті Буча.





Основні орендаторами стануть супермаркет Сільпо та 4-зальний кінотеатр Filmax.

Новий торгово-розважальний центр Avenir Plaza, загальною площею 13 337 кв. м, орендною – 10 441 кв. м, відкриється за адресою:
м. Буча, бульвар Бірюкова, 2 (ЖК ГРАНД БУРЖЕ).
Об’єкт стане частиною житлового комплексу бізнес-класу Grand Bourget (загальна площа – 120 000 кв. м) девелопера Linevich Group.

Супермаркет Сільпо займатиме площу 2212 кв. метри, а 4-зальний кінотеатр Filmax - 1108 кв. м.

Автопаркінг: на 390 машиномісць.
Також в ТРЦ обладнаний фуд-корт, сучасний спорт-клуб з басейном, дитячий розважальний центр, і численні магазини, серед яких Eldorado (1000 кв. м), Золотий Вік, Укрзолото, Столична Ювелірна Фабрика, Люксоптика, Сирне Королівство, ресторан Сушия та інші.

Автопаркінг: на 390 машиномісць.

У безпосередній близькості від ТРЦ Avenir Plaza розташований торговий центр Епіцентр загальною площею 23 000 кв. м.
В зоні охоплення нового торгово-розважального центру близько 300 000 жителів міст Буча та Ірпінь, а також смт Ворзель і Гостомель.
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