В Ірпінській податковій роз’яснювали про добровільне декларування громадян

Нещодавно очільниця Ірпінської ДПІ ГУ ДПС у Київській області Лілія Суліма у приміщенні Центру обслуговування платників інспекції за участю начальника відділу електронних сервісів Валентини Мусієнко провела семінар-тренінг з питань отримання практичних навичок користування Електронним кабінетом платника, правильності заповнення звітності в електронному вигляді та роз’яснення щодо одноразового(спеціального) декларування.
На сьогодні найпопулярнішим електронним сервісом Державної податкової служби є Електронний кабінет, який забезпечує можливість реалізації платниками податків прав та обов'язків, визначених Податковим кодексом України та нормативно-правовими актами, що прийняті на підставі та на виконання Кодексу.
Інформаційно-телекомунікаційну систему «Електронний кабінет» запроваджено з 1 січня 2018 року на базі існуючого електронного сервісу «Електронний кабінет платника».
Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний веб портал ДПС.
Особливу увагу Лілія Суліма приділила темі запровадження одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету.
Присутнім було роз'яснено, що з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року в Україні проводиться кампанія одноразового добровільного декларування статків, які саме активи підлягають декларуванню, за якими ставками оподатковуються ці активи, які періоди і способи подання декларації та терміни сплати податкових зобов’язань. Також було зазначено, що подача одноразової добровільної декларації є правом, а не обов’язком громадянина.
В ході тренінгу учасники заходу обговорили низку актуальних питань, на які були отримані фахові відповіді.