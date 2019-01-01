Комета Леонарда. На 14 грудня припаде пік метеорного потоку Гемініди

Комета Леонарда раптово прилетіла до Землі. Її відкрито лише 3 січня 2021 року, її можна вже зараз можна знайти на небосхилі.



"За оцінками фахівців Лабораторії реактивного руху NASA комета пройде на мінімальній відстані від Землі 12 грудня о 13 год 54 хв за Всесвітнім часом (UTC). Ця відстань — 34 902 292 км — буде абсолютно безпечною для нашої планети. Приблизно в ці дні (12—15 грудня) комета Леонарда досягне максимальної яскравості."

«На 14 грудня 2021 року припаде пік метеорного потоку Гемініди, радіант якого розміщується неподалік зорі Кастор, що в сузір’ї Близнюків. Найкраще спостерігати це явище близько 03:00, коли Місяць уже зайде за обрій. За сприятливих погодних умов можна буде помилуватися чудовою картиною зимових сузір’їв (Оріона, Тельця, Візничого й інших), прикрашеною інтенсивним «зорепадом», адже, за прогнозами, впродовж години вилітатиме близько 100 метеорів», – говорить Іван Крячко, вчений-астроном і популяризатор астрономії, виконувач обов’язків завідувача лабораторії методологічного та інформаційного забезпечення освіти і науки астрономічної (МІЗОН-А) Головної астрономічної обсерваторії НАН України

А на 14 грудня заплановано пік метеорного потоку Гемініди. Очікується до 100 метеорів на годину.Наступного разу комета повернеться до Землі за 80 тисяч років.На момент відкриття комета Леонарда перебувала на відстані приблизно 750 мільйонів кілометрів від Сонця і 738 млн км від Землі й мала вигляд слабкої цятки 19-ї видимої зоряної величини у сузір’ї Гончих Псів.Згідно з оцінками астрономів, комета Леонарда походить із Хмари Епіка — Оорта. Кут нахилу орбіти комети до площини екліптики становить приблизно 133 градуси. Це означає, що комета має ретроградний рух, тобто вона обертається навколо Сонця у протилежному напрямку, ніж всі інші основні об’єкти Сонячної системи.Швидкість руху комети велика. Відносно Землі її швидкість становить 254 412 км/год або 70,67 км на секунду. Досі (на початок листопада) комета рухається до Сонця і, згідно з розрахунками орбіти, пройде повз нього найближче (точку перигелію) 3 січня 2022 року, тобто рівно через рік після відкриття. Мінімальна відстань становитиме 92 мільйони кілометрів. Після цього комета почне віддалятися від Сонця.