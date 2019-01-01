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Мар’ян Гаденко. Світла пам’ять.

Анатолій Федорук:
Кілька останніх днів приносять сумні новини: залишають нас люди-легенди, імена яких відомі всій Україні.

Ось і сьогоднішній ранок почорнів від чергової сумної звістки - пішов за межу життя давній мій друг і друг усієї Бучанської громади Мар’ян Гаденко.

Як у це повірити? Повірити у те, що пісенна іскра любові Почесного громадянина Бучі, народного артиста України, батька багатьох фестивалів і конкурсів, які десятиліттями проходили у Бучі, вже не засяє на сцені, не стане дороговказом для молодих талантів, які починали творчий шлях на сцені у нашому місті?

Його пісні збережуть пам’ять про композитора, співака, поета, виконавця, друга, чудового сім’янина.

Велика непоправна втрата для родини, яку він любив понад усе. Розділяємо горе з вами, співчуваємо і сумуємо з дружиною, дітьми, онуками і творчою родиною України.

Вічна пам’ять!


 Гаденко Прем’єра пісні
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