Мар’ян Гаденко. Світла пам’ять.

Анатолій Федорук:
Кілька останніх днів приносять сумні новини: залишають нас люди-легенди, імена яких відомі всій Україні.
Ось і сьогоднішній ранок почорнів від чергової сумної звістки - пішов за межу життя давній мій друг і друг усієї Бучанської громади Мар’ян Гаденко.
Як у це повірити? Повірити у те, що пісенна іскра любові Почесного громадянина Бучі, народного артиста України, батька багатьох фестивалів і конкурсів, які десятиліттями проходили у Бучі, вже не засяє на сцені, не стане дороговказом для молодих талантів, які починали творчий шлях на сцені у нашому місті?
Його пісні збережуть пам’ять про композитора, співака, поета, виконавця, друга, чудового сім’янина.
Велика непоправна втрата для родини, яку він любив понад усе. Розділяємо горе з вами, співчуваємо і сумуємо з дружиною, дітьми, онуками і творчою родиною України.
Вічна пам’ять!
Ось і сьогоднішній ранок почорнів від чергової сумної звістки - пішов за межу життя давній мій друг і друг усієї Бучанської громади Мар’ян Гаденко.
Як у це повірити? Повірити у те, що пісенна іскра любові Почесного громадянина Бучі, народного артиста України, батька багатьох фестивалів і конкурсів, які десятиліттями проходили у Бучі, вже не засяє на сцені, не стане дороговказом для молодих талантів, які починали творчий шлях на сцені у нашому місті?
Його пісні збережуть пам’ять про композитора, співака, поета, виконавця, друга, чудового сім’янина.
Велика непоправна втрата для родини, яку він любив понад усе. Розділяємо горе з вами, співчуваємо і сумуємо з дружиною, дітьми, онуками і творчою родиною України.
Вічна пам’ять!