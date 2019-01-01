» » Бучанська МТГ: Працюють поліцейські офіцери громади (адреси , телефони)
  • Сьогодні, 00:52
  • 65
  • 0
+aA | -Aa 

Бучанська МТГ: Працюють поліцейські офіцери громади (адреси , телефони)

У Бучанській міській територіальній громаді приступили до виконання своїх повноважень поліцейські офіцери громади.


Поліцейські офіцери пройшли навчання та стажування і відтепер відповідатимуть за правопорядок у населених пунктах нашої громади.
Головним напрямком діяльності офіцера громади є забезпечення належної взаємодії з мешканцями, трудовими колективами організацій та установ, громадськими формуваннями на території обслуговування на засадах партнерства згідно принципу «Community police».
До повноважень офіцера громади входить забезпечення безпеки дорожнього руху та правил благоустрою, дотримання правил дозвільної системи, робота з дітьми, особами, які опинились у складних життєвих обставинах, розгляд звернень (окрім розслідувань кримінальних правопорушень), виконання інших повноважень, виключно у межах чинного законодавства.



Поліцейський офіцер громади у селищі Ворзель


Силаков Ігор Спартакович
Кабінет поліцейського знаходиться за адресою: смт. Ворзель, вул. Курортна, 72, у приміщенні старостату.
Графік роботи: з понеділка по п'ятницю з 9.00 - 18.00.
Контактний номер телефону:
+380930813398
 додаток до публічної групи в мобільному додатку «TELEGRAM» за посиланням:
t.me/policevorzel, де ви зможете висловити свої проблемні питання в сфері компетенцій поліцейського офіцера громади.

Поліцейський офіцер у населених пунктах Бабинці, Буда-Бабинецька, Здвижівка та Блиставиця


Богдан Павлович Зубчук
Кабінет поліцейського знаходиться за адресою: смт.Бабинці, вул. Травнева 64А, у приміщенні старостату, 2 поверх.
Графік роботи: з понеділка по п'ятницю з 9.00 - 18.00.
Контактний номер телефону:
+380934973748



Поліцейський офіцер населених пунктах Гаврилівка, Синяк, Раківка, Воронківка, Червоне, Тарасівщина та Луб’янка


Максимом Юрійович Кожушко
Кабінет поліцейського знаходиться за адресою: с. Гаврилівка, вул. Свято-Троїцька 57, у приміщенні старостату.
Графік роботи: з понеділка по п'ятницю з 9.00 - 18.00.
Контактний номер телефону:
+380685192630
додаток до публічної групи в мобільному додатку «TELEGRAM» за посиланням:
t.me/havrulivskyyokruh,
де ви зможете висловити свої проблемні питання в сфері компетенцій поліцейського офіцера громади.

- * -
Всі телефони та адреси внесені до ІнфоБоту в телеграм: актуальні телефони важливих служб та підприємств.
Телеграм: Буча_Інфо_Бот[/b]

2 0

поліція Ворзель Бучанська ОТГ Поліцейський офіцер громади
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Про місцеве самоврядування в новій редакції. Про посадові особи в громаді

Про місцеве самоврядування в новій редакції. Про посадові особи в громаді

законодавтство
В Ірпені заступили на службу поліцейські офіцери громади

В Ірпені заступили на службу поліцейські офіцери громади

Буча та регіон
Звернення Ірпінської міської ради до Бучанської міської ради

Звернення Ірпінської міської ради до Бучанської міської ради

Медицина
Просто про муніципальну варту

Просто про муніципальну варту

законодавтство
Міська рада: Про утворення старостинських округів Бучанської ОТГ

Міська рада: Про утворення старостинських округів Бучанської ОТГ

ВИКОНКОМ
25 територіальних громад Київщини чекають на своїх поліцейських офіцерів

25 територіальних громад Київщини чекають на своїх поліцейських офіцерів

Буча та регіон
Буча, 27 серпня: Порядок денний 82 сесії БМР

Буча, 27 серпня: Порядок денний 82 сесії БМР

ВИКОНКОМ
В Бучі затверджені інспектори з контролю за благоустроєм

В Бучі затверджені інспектори з контролю за благоустроєм

Буча та регіон
Бучанська міська ОТГ: Платні послуги гуртків у школах та безкоштовне харчування

Бучанська міська ОТГ: Платні послуги гуртків у школах та безкоштовне харчування

відділ освіти
Мінрегіон підготував проект про поліцію місцевого самоврядування

Мінрегіон підготував проект про поліцію місцевого самоврядування

законодавтство
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.