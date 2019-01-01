Бучанська МТГ: Працюють поліцейські офіцери громади (адреси , телефони)

У Бучанській міській територіальній громаді приступили до виконання своїх повноважень поліцейські офіцери громади.

Поліцейські офіцери пройшли навчання та стажування і відтепер відповідатимуть за правопорядок у населених пунктах нашої громади.

Головним напрямком діяльності офіцера громади є забезпечення належної взаємодії з мешканцями, трудовими колективами організацій та установ, громадськими формуваннями на території обслуговування на засадах партнерства згідно принципу «Community police».

До повноважень офіцера громади входить забезпечення безпеки дорожнього руху та правил благоустрою, дотримання правил дозвільної системи, робота з дітьми, особами, які опинились у складних життєвих обставинах, розгляд звернень (окрім розслідувань кримінальних правопорушень), виконання інших повноважень, виключно у межах чинного законодавства.

Поліцейський офіцер громади у селищі Ворзель

Поліцейський офіцер у населених пунктах Бабинці, Буда-Бабинецька, Здвижівка та Блиставиця

Поліцейський офіцер населених пунктах Гаврилівка, Синяк, Раківка, Воронківка, Червоне, Тарасівщина та Луб’янка