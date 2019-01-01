Бучанська МТГ: Працюють поліцейські офіцери громади (адреси , телефони)

У Бучанській міській територіальній громаді приступили до виконання своїх повноважень поліцейські офіцери громади.
Поліцейські офіцери пройшли навчання та стажування і відтепер відповідатимуть за правопорядок у населених пунктах нашої громади.
Головним напрямком діяльності офіцера громади є забезпечення належної взаємодії з мешканцями, трудовими колективами організацій та установ, громадськими формуваннями на території обслуговування на засадах партнерства згідно принципу «Community police».
До повноважень офіцера громади входить забезпечення безпеки дорожнього руху та правил благоустрою, дотримання правил дозвільної системи, робота з дітьми, особами, які опинились у складних життєвих обставинах, розгляд звернень (окрім розслідувань кримінальних правопорушень), виконання інших повноважень, виключно у межах чинного законодавства.
Головним напрямком діяльності офіцера громади є забезпечення належної взаємодії з мешканцями, трудовими колективами організацій та установ, громадськими формуваннями на території обслуговування на засадах партнерства згідно принципу «Community police».
До повноважень офіцера громади входить забезпечення безпеки дорожнього руху та правил благоустрою, дотримання правил дозвільної системи, робота з дітьми, особами, які опинились у складних життєвих обставинах, розгляд звернень (окрім розслідувань кримінальних правопорушень), виконання інших повноважень, виключно у межах чинного законодавства.
Поліцейський офіцер громади у селищі Ворзель
Силаков Ігор Спартакович
Кабінет поліцейського знаходиться за адресою: смт. Ворзель, вул. Курортна, 72, у приміщенні старостату.
Графік роботи: з понеділка по п'ятницю з 9.00 - 18.00.
Контактний номер телефону:
+380930813398
додаток до публічної групи в мобільному додатку «TELEGRAM» за посиланням:
t.me/policevorzel, де ви зможете висловити свої проблемні питання в сфері компетенцій поліцейського офіцера громади.
Поліцейський офіцер у населених пунктах Бабинці, Буда-Бабинецька, Здвижівка та Блиставиця
Богдан Павлович Зубчук
Кабінет поліцейського знаходиться за адресою: смт.Бабинці, вул. Травнева 64А, у приміщенні старостату, 2 поверх.
Графік роботи: з понеділка по п'ятницю з 9.00 - 18.00.
Контактний номер телефону:
+380934973748
Поліцейський офіцер населених пунктах Гаврилівка, Синяк, Раківка, Воронківка, Червоне, Тарасівщина та Луб’янка
Максимом Юрійович Кожушко
Кабінет поліцейського знаходиться за адресою: с. Гаврилівка, вул. Свято-Троїцька 57, у приміщенні старостату.
Графік роботи: з понеділка по п'ятницю з 9.00 - 18.00.
Контактний номер телефону:
+380685192630
додаток до публічної групи в мобільному додатку «TELEGRAM» за посиланням:
t.me/havrulivskyyokruh,
де ви зможете висловити свої проблемні питання в сфері компетенцій поліцейського офіцера громади.
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