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  • Учора, 17:40
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У Бучі юнака вразило током коли перелазив під поїздом

Поліцейські з'ясовують обставини події нещасного випадку на коліях в місті Буча.
1 грудня близько 14:20 до поліції надійшло повідомлення про те, що в місті Буча на залізничному вокзалі між коліями лежить молодий хлопець без ознак життя.
На місце події прибули група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група відділення поліції
№1 (м. Буча) Бучанського районного управління поліції.

Поліцейські встановили, що 16-річний юнак намагаючись перетнути залізничні колії не скористався пішохідним мостом та вирішив перелізти потяг, однак зацепився капюшоном куртки. Хлопця уразив електричний струм.

Правоохоронці закликають громадян переходити залізничні колії тільки у призначених для цього місцях, адже недотриманих простих правил безпеки може коштувати життя!
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Бучанське районне управління поліції ГУНП в Київській області 
 поліція вокзал Буча
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