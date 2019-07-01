У Бучі юнака вразило током коли перелазив під поїздом

Поліцейські встановили, що 16-річний юнак намагаючись перетнути залізничні колії не скористався пішохідним мостом та вирішив перелізти потяг, однак зацепився капюшоном куртки. Хлопця уразив електричний струм.

1 грудня близько 14:20 до поліції надійшло повідомлення про те, що в місті Буча на залізничному вокзалі між коліями лежить молодий хлопець без ознак життя.На місце події прибули група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група відділення поліції№1 (м. Буча) Бучанського районного управління поліції.