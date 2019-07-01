У Бучі юнака вразило током коли перелазив під поїздом

Поліцейські з'ясовують обставини події нещасного випадку на коліях в місті Буча.
1 грудня близько 14:20 до поліції надійшло повідомлення про те, що в місті Буча на залізничному вокзалі між коліями лежить молодий хлопець без ознак життя.
На місце події прибули група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група відділення поліції
№1 (м. Буча) Бучанського районного управління поліції.
Правоохоронці закликають громадян переходити залізничні колії тільки у призначених для цього місцях, адже недотриманих простих правил безпеки може коштувати життя!
1 грудня близько 14:20 до поліції надійшло повідомлення про те, що в місті Буча на залізничному вокзалі між коліями лежить молодий хлопець без ознак життя.
На місце події прибули група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група відділення поліції
№1 (м. Буча) Бучанського районного управління поліції.
Поліцейські встановили, що 16-річний юнак намагаючись перетнути залізничні колії не скористався пішохідним мостом та вирішив перелізти потяг, однак зацепився капюшоном куртки. Хлопця уразив електричний струм.
Правоохоронці закликають громадян переходити залізничні колії тільки у призначених для цього місцях, адже недотриманих простих правил безпеки може коштувати життя!