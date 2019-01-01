В бучанському парку облаштували спортивний майданчик

Підходять до завершення роботи по встановленню багатофункціонального спортивного майданчику на території Центрального парку міста Буча.
Про це інформує "БУЧАЗЕЛЕНБУД" на сторінці соцмереж:
Про це інформує "БУЧАЗЕЛЕНБУД" на сторінці соцмереж:
Спортивний майданчик облаштований сучасними тренажерами, що надасть можливість займатися спортом, підтримувати форму, проводити вільний час з користю для здоров'я та забезпечить ваше дозвілля на свіжому повітрі, що сприятиме вихованню нашого здорового покоління.
Розвиток спортивної та оздоровчої інфраструктури триває!
Розвиток спортивної та оздоровчої інфраструктури триває!