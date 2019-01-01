В бучанському парку облаштували спортивний майданчик

Спортивний майданчик облаштований сучасними тренажерами, що надасть можливість займатися спортом, підтримувати форму, проводити вільний час з користю для здоров'я та забезпечить ваше дозвілля на свіжому повітрі, що сприятиме вихованню нашого здорового покоління.

Розвиток спортивної та оздоровчої інфраструктури триває!

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