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В бучанському парку облаштували спортивний майданчик

Підходять до завершення роботи по встановленню багатофункціонального спортивного майданчику на території Центрального парку міста Буча.

Про це інформує "БУЧАЗЕЛЕНБУД" на сторінці соцмереж:
Спортивний майданчик облаштований сучасними тренажерами, що надасть можливість займатися спортом, підтримувати форму, проводити вільний час з користю для здоров'я та забезпечить ваше дозвілля на свіжому повітрі, що сприятиме вихованню нашого здорового покоління.
Розвиток спортивної та оздоровчої інфраструктури триває!





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парк міські новації Буча фотофакт
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