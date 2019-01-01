Вірш до Дня голодомору в Україні

- Чому, чому мамо́, не вивезла менеДо Праг, чи Мюнхенів із кладовища-вулиці?Ти ж тиждень, як вже вмерла... Мене́ – розпне?Як ту надуту тітку... - снилась...в маслі й булочці...Петро? Ти спиш? Іду в сільраду...братик – спи!Попро́шу виїхати десь на інші села.Я вмію, знаю і косу, і ціп й серпи!Ну, вже пішла. Та ти не смикай, чуєш, стелю...- Чекай, сестра? Скажи: у всіх царівСеляни й діти мруть, як в нас в селі щоденно?Сестра не чула – десь пішла. Й чомусь вгорі,Здавалось братику, ситніше жив хтось певний...