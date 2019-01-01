Вірш до Дня голодомору в Україні

- Чому, чому мамо́, не вивезла мене
До Праг, чи Мюнхенів із кладовища-вулиці?
Ти ж тиждень, як вже вмерла... Мене́ – розпне?
Як ту надуту тітку... - снилась...в маслі й булочці...
Петро? Ти спиш? Іду в сільраду...братик – спи!
Попро́шу виїхати десь на інші села.
Я вмію, знаю і косу, і ціп й серпи!
Ну, вже пішла. Та ти не смикай, чуєш, стелю...
- Чекай, сестра? Скажи: у всіх царів
Селяни й діти мруть, як в нас в селі щоденно?
Сестра не чула – десь пішла. Й чомусь вгорі,
Здавалось братику, ситніше жив хтось певний...
27.01.13 р.
( «До Дня голодомору в Україні» ) Євгеній Юхниця