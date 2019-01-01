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  • Учора, 17:24
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Прокуратурою повідомлено про підозру посадовцю Гостомельської ради

За процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури повідомлено про підозру одному із заступників Гостомельського селищного голови за фактом розтрати грошових коштів місцевого бюджету, з використанням службового становища, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).



Слідством встановлено, що підозрюваний, знаючи про те, що роботи з реконструкції нежитлового приміщення під Центр первинної медико-санітарної допомоги виконані в повному обсязі та не потребують фінансування з бюджету, ініціював питання щодо виконання будівельних робіт по вказаному об’єкту. Після чого уклав договір з підрядником та підписав акти виконаних робіт. Через це з місцевого бюджету безпідставно витрачено майже 700 тисяч гривень на оплату робіт, які фактично не здійснювалися.


У рамках кримінального провадження, правоохоронцями здійснено санкціоновані обшуки в приміщенні селищної ради. Вилучено документацію, яка підтверджує протиправну діяльність останнього.

Викрито посадовця прокурорами окружної прокуратури спільно зі співробітниками відділу протидії кіберзлочинам в Київській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України та Бучанського РВ Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області за оперативного супроводження Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

Досудове розслідування триває. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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Пресслужба Київської обласної прокуратури 
 Прокуратура міста Ірпеня Гостомель
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