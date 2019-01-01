Прокуратурою повідомлено про підозру посадовцю Гостомельської ради

За процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури повідомлено про підозру одному із заступників Гостомельського селищного голови за фактом розтрати грошових коштів місцевого бюджету, з використанням службового становища, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Слідством встановлено, що підозрюваний, знаючи про те, що роботи з реконструкції нежитлового приміщення під Центр первинної медико-санітарної допомоги виконані в повному обсязі та не потребують фінансування з бюджету, ініціював питання щодо виконання будівельних робіт по вказаному об’єкту. Після чого уклав договір з підрядником та підписав акти виконаних робіт. Через це з місцевого бюджету безпідставно витрачено майже 700 тисяч гривень на оплату робіт, які фактично не здійснювалися.

У рамках кримінального провадження, правоохоронцями здійснено санкціоновані обшуки в приміщенні селищної ради. Вилучено документацію, яка підтверджує протиправну діяльність останнього.Викрито посадовця прокурорами окружної прокуратури спільно зі співробітниками відділу протидії кіберзлочинам в Київській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України та Бучанського РВ Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області за оперативного супроводження Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.Досудове розслідування триває. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.