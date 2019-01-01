Прокуратурою повідомлено про підозру посадовцю Гостомельської ради

За процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури повідомлено про підозру одному із заступників Гостомельського селищного голови за фактом розтрати грошових коштів місцевого бюджету, з використанням службового становища, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).
У рамках кримінального провадження, правоохоронцями здійснено санкціоновані обшуки в приміщенні селищної ради. Вилучено документацію, яка підтверджує протиправну діяльність останнього.
Викрито посадовця прокурорами окружної прокуратури спільно зі співробітниками відділу протидії кіберзлочинам в Київській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України та Бучанського РВ Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області за оперативного супроводження Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.
Досудове розслідування триває. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.