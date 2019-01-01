У Гостомелі оновили трансформаторну підстанцію на 110/10 Кв

Після реконструкції відновила роботу трансформаторна підстанція 110/10 Кв "Гостомель", яка живитиме мешканців у Гостомелі, Ірпені, Бучі та інших прилеглих населених пунктах, зокрема, склозавод Ветропак, який має безперервний цикл виробництва.
Більше дев’яти тисяч споживачів регіону зможуть отримувати електрику без перебоїв. Застарілі трансформатори зразка 1982 року вже давно вичерпали свої потужності і потребували реконструкції.
Нова станція може поставити споживачам додатково 18 мВт потужностей.
Після реконструкції потужність підстанції збільшилася з 32 до 50 МВт, а резервна трансформаторна потужність у непікові години складає 60%.
Завдяки цьому обладнання підстанції експлуатуватиметься в нормальних режимах роботи. Натомість старі силові трансформатори 1982 року працювали на межі своїх можливостей. Вони не могли забезпечити потреби Гостомельського енерговузла в електроенергії, споживання якої за останні 8 років збільшилося на половину — до 20 МВт.
ДТЕК Київські регіональні електромережі інвестував у реконструкцію підстанції 90 млн грн. Кошти на це вдалося виділити завдяки збільшенню у 2021 році інвестиційної програми компанії на 112% до 725 млн грн та впровадженню стимулюючі інвестиції RAB-тарифів.
Така приємна для споживачів подія відбулася завдяки співпраці Гостомельської селищної ради та ДТЕК «Київські регіональні мережі».