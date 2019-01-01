У Гостомелі оновили трансформаторну підстанцію на 110/10 Кв

Після реконструкції відновила роботу трансформаторна підстанція 110/10 Кв "Гостомель", яка живитиме мешканців у Гостомелі, Ірпені, Бучі та інших прилеглих населених пунктах, зокрема, склозавод Ветропак, який має безперервний цикл виробництва.

ДТЕК Київські регіональні електромережі інвестував у реконструкцію підстанції 90 млн грн. Кошти на це вдалося виділити завдяки збільшенню у 2021 році інвестиційної програми компанії на 112% до 725 млн грн та впровадженню стимулюючі інвестиції RAB-тарифів.