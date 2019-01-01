Фестиваль-конкурс ВВЕДЕНСЬКІ ПІСНЕСПІВИ запрошує творчі колективи. Положення.

XII-й Всеукраїнський фестиваль - конкурс духовної музики “ВВЕДЕНСЬКІ ПІСНЕСПІВИ” 11 - 12 грудня 2021р.

Умови проведення.

Фестиваль – конкурс проводиться у категоріях:

- дорослі

- молодь

- діти

0 вікова категорія - 3 – 6 років

1 вікова категорія – 7 – 9 років

2 вікова категорія – 10 -14 років

3 вікова категорія – 15 -17 років

4 вікова категорія – 18 років і старше

Місця проведення фестивалю - конкурсу. Київська область.



067 -319-22-45; 050 -527-80-33 (директор фестивалю - конкурсу Лідія Мельник);

050 -189-06-92; 097-556-00-76 (автор та режисер-постановник Ольга Успенська).

Координатор: Ірина Котлярова 0506279909, 0963493606 Контакти оргкомітету. www.citadel.in.ua e-mail: [email protected] 067 -319-22-45; 050 -527-80-33 (директор фестивалю - конкурсу Лідія Мельник);050 -189-06-92; 097-556-00-76 (автор та режисер-постановник Ольга Успенська).Координатор: Ірина Котлярова 0506279909, 0963493606

Фестиваль відбуватиметься у форматі ОНЛАЙН та ОФФЛАЙН із дотриманням карантинних обмежень.Засновник та організатор фестивалю - конкурсу:Культурно-оздоровчий центр “Цитадель”.Храм «Преображення господнє» смт. Ворзель – Кичеєве. настоятель митрофорний протоієрей Микола Волосянський.Фестиваль- конкурс проходить за підтримки:• Храму Успіння Пресвятої Богородиці м. Буча.• Храму Cвятого Апостола Андрія Первозванного , м. Буча.• Гостомельської СТГ.• Відділу культури, молоді та спорту ГостомельськоЇ селищної територіальної громади.• Національної Всеукраїнської музичної спілки.• Міжнародної громадської організації «Федерація жінок за мир у всьому світі».• Національної суспільної телерадіокомпанії України (Суспільне мовлення та Суспільне)• Екологічного підприємства «Рада».• ТОВ «Видавничий дім «Справи сімейні».• Всеукраїнської газети « Порадниця».складають твори духовного спрямування та замальовки Різдвяного циклу (колядки, щедрівки, вертепи). Обов’язковими для усіх номінацій є два твори, один з яких духовного спрямування.Заслужені діячі культури і мистецтв України, провідні викладачі вищих та середніх спеціальних навчальних закладів, Народні артисти України.Храм «Преображення Господнє», смт. Ворзель (Кичеєве), вул. Березова,17Їхати електропотягом з м. Києва до залізничного вокзалу до станції Кічеєве, далі пішки до вулиці Березова,17, або маршрутним таксі № 424Від метро «Святошин» (зупинка навпроти прохідної авіаційного заводу “Авіант”, пр. Перемоги 100/1) до зупинки вул. Березова,17.Будинок культури «Чотири леви» вулиця Остромирська, 37, Гостомель, масив Баланівка, Київська область.Їхати маршрутним таксі №389 від метро «Академмістечко» до зупинки Будинок культури «Чотири леви» масив Баланівка, вулиця Остромирська, 37, Гостомель.