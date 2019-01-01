Фестиваль-конкурс ВВЕДЕНСЬКІ ПІСНЕСПІВИ запрошує творчі колективи. Положення.

Творчий проект «Відродження починається з духовності»
XII-й Всеукраїнський фестиваль - конкурс духовної музики “ВВЕДЕНСЬКІ ПІСНЕСПІВИ” 11 - 12 грудня 2021р.
Фестиваль відбуватиметься у форматі ОНЛАЙН та ОФФЛАЙН із дотриманням карантинних обмежень.
Усі учасники та відвідувачі фестивалю повинні будуть дотримуватися маскового режиму та повинні надати сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест,що діє впродовж 72 годин, для дітей-документ, що підтверджує вік.
XII-й Всеукраїнський фестиваль - конкурс духовної музики “Введенські піснеспіви” пройде 11- 12 грудня 2021 р. на честь свята Введення в храм Пресвятої Богородиці з метою відродження духовності українського народу, збереження музичних традицій та подальшого розвитку пісенно-хорової та хореографічної спадщини, популяризації здобутків скарбниці світової сучасної православної хорової музики.
Засновник та організатор фестивалю - конкурсу:
Культурно-оздоровчий центр “Цитадель”.
Співзасновник фестивалю - конкурсу:
Храм «Преображення господнє» смт. Ворзель – Кичеєве. настоятель митрофорний протоієрей Микола Волосянський.
Фестиваль- конкурс проходить за підтримки:
• Храму Успіння Пресвятої Богородиці м. Буча.
• Храму Cвятого Апостола Андрія Первозванного , м. Буча.
• Гостомельської СТГ.
• Відділу культури, молоді та спорту ГостомельськоЇ селищної територіальної громади.
• Національної Всеукраїнської музичної спілки.
• Міжнародної громадської організації «Федерація жінок за мир у всьому світі».
• Національної суспільної телерадіокомпанії України (Суспільне мовлення та Суспільне)
• Екологічного підприємства «Рада».
• ТОВ «Видавничий дім «Справи сімейні».
• Всеукраїнської газети « Порадниця».
АНКЕТА:
Положення:
Умови проведення.
До участі у фестивалі - конкурсі запрошуються хорові капели, академічні, камерні, церковні, народні хори, вокальні ансамблі, солісти-вокалісти народні музичні гурти, колективи з усіх областей України та міста Києва незалежно від їх галузевого підпорядкування і без вікових обмежень.
Фестиваль – конкурс проводиться у категоріях:
- дорослі
- молодь
- діти
0 вікова категорія - 3 – 6 років
1 вікова категорія – 7 – 9 років
2 вікова категорія – 10 -14 років
3 вікова категорія – 15 -17 років
4 вікова категорія – 18 років і старше
- дорослі
- молодь
- діти
0 вікова категорія - 3 – 6 років
1 вікова категорія – 7 – 9 років
2 вікова категорія – 10 -14 років
3 вікова категорія – 15 -17 років
4 вікова категорія – 18 років і старше
Програму фестивалю-конкурсу складають твори духовного спрямування та замальовки Різдвяного циклу (колядки, щедрівки, вертепи). Обов’язковими для усіх номінацій є два твори, один з яких духовного спрямування.
Склад журі :
Заслужені діячі культури і мистецтв України, провідні викладачі вищих та середніх спеціальних навчальних закладів, Народні артисти України.
Місця проведення фестивалю - конкурсу. Київська область.
11 грудня 2021р.
Храм «Преображення Господнє», смт. Ворзель (Кичеєве), вул. Березова,17
Їхати електропотягом з м. Києва до залізничного вокзалу до станції Кічеєве, далі пішки до вулиці Березова,17, або маршрутним таксі № 424
Від метро «Святошин» (зупинка навпроти прохідної авіаційного заводу “Авіант”, пр. Перемоги 100/1) до зупинки вул. Березова,17.
12 грудня 2021р.
Будинок культури «Чотири леви» вулиця Остромирська, 37, Гостомель, масив Баланівка, Київська область.
Їхати маршрутним таксі №389 від метро «Академмістечко» до зупинки Будинок культури «Чотири леви» масив Баланівка, вулиця Остромирська, 37, Гостомель.
Контакти оргкомітету. www.citadel.in.ua e-mail: [email protected]
067 -319-22-45; 050 -527-80-33 (директор фестивалю - конкурсу Лідія Мельник);
050 -189-06-92; 097-556-00-76 (автор та режисер-постановник Ольга Успенська).
Координатор: Ірина Котлярова 0506279909, 0963493606
067 -319-22-45; 050 -527-80-33 (директор фестивалю - конкурсу Лідія Мельник);
050 -189-06-92; 097-556-00-76 (автор та режисер-постановник Ольга Успенська).
Координатор: Ірина Котлярова 0506279909, 0963493606