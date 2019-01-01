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  • Учора, 10:16
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Гостомельське озеро очистять і з’єднають з Рокачем

Тривають очисні роботи на центральному озері Гостомеля. Наразі плавучою платформою "Амфібія"підіймаються мулові відкладення з дна.
В перспективі буде прокладено канал між водоймою на Рокачі та озером, щоб дві водойми мали сполучення й оздоровлювали власну екосистему.
Заплановано облаштування пляжної зони з вирівнюванням та озелененням берегів.



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Гостомель
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