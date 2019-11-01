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  • Учора, 17:48
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Гаврилівка: Громадські обговорення по будівництву житлового комплексу

Повідомлення про початок проведення громадських обговорень з питань розгляду матеріалів містобудівної документації місцевого рівня «Детальний план території, орієнтовною площею 10,3 га





ОГОЛОШЕННЯ

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Постанови КМУ від 25.05.2011 р. № 555 повідомляємо про початок проведення громадських обговорень з питань розгляду матеріалів містобудівної документації місцевого рівня «Детальний план території, орієнтовною площею 10,3 га, для розміщення багатоквартирної мало- та середньо - поверхової житлової забудови з об’єктами адміністративного та громадського призначення, в межах села Гаврилівка Бучанської міської територіальної громади Бучанського району Київської області»

Детальний план території розробляється ТОВ «АРХІТЕКТУРНО-ПРОСТОРОВЕ ПЛАНУВАННЯ» на замовлення Бучанської міської ради та відповідно до рішення Бучанської міської ради Київської області №572-8-VIIІ від 25 лютого 2021 року.

Площа детального плану території – орієнтовно 10,3 га.

Матеріали в повному обсязі, в т.ч. ТЕП, висвітлені на офіційному веб-сайті Бучанської міської ради за посиланням: https://www.bucha-rada.gov.ua
Замовник ДПТ – Бучанська міська рада.
Розробник ДПТ – ТОВ «АРХІТЕКТУРНО-ПРОСТОРОВЕ ПЛАНУВАННЯ»
Головний архітектор проекту - О.В.Грановський
Місце ознайомлення з проектними матеріалами – на офіційному веб-сайті Бучанської міської ради.

На виконання п.6-1. Постанови КМУ від 25.05.2011 р. №555 - строк подання зауважень та пропозицій - строк подання зауважень та пропозицій з 19.11.2021 р. по 20.12.2021 р.

Пропозиції можна реєструвати:

- на електроні пошти за посиланням [email protected], [email protected] -на поштову адресу Бучанської міської ради: Київська область, м. Буча, вул. Енергетиків, 12, 08292,

Відповідальна особа з розгляду пропозицій - керівник відділу містобудування та архітектури, Наумов Вадим Юрійович.

На виконання п.7 Постанови КМУ від 25.05.2011р. №555:

- інформація про місце і строки проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення):

В зв’язку з встановленням на території Бучанської міської територіальної громади «червоного» рівня епідемічної небезпеки (рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 28.10.2021 р. № 28) та карантинними обмеженнями (рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 23.09.2021 р. № 24) громадські слухання будуть проводитись у формі надання письмових зауважень та пропозицій в термін до 20.12.2021 р.
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Бучанська міська рада 
 Гаврилівка громадські слухання
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