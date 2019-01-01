У грудні пластикові пакети в супермаркетах стануть платними - від 2 грн

В Україні пластикові пакети у супермаркетах можуть стати платними.

Йдеться про пакети, які у більшості магазинів покупці можуть брати безкоштовно: в овочевих відділах, для сипких продуктів та на касах.

Про це у понеділок, 22 листопада, йдеться у проекті постанови Кабінету міністрів України.





Ціни стосуватимуться всіх пакетів у формі рукава, з дном, відкритою горловиною та зі стінками товщиною понад 50 мікрометрів.

Відомо, що у червні цього року Верховна Рада ухвалила закон про обмеження обігу пластикових пакетів на території України.



Ця заборона не стосується біорозкладних пластикових пакетів, а також надтонких пакетів, призначених для пакування свіжої риби та м'яса, сипучих продуктів, для яких пакет є первинною упаковкою. Їхня заборона планується після 2023 року.



За розповсюдження пластикових пакетів передбачено штраф від 8,5 тис. до 17 тис. грн., у разі повторного правопорушення – до 34 тис. грн.

Таким чином намагаються скоротити кількість пластику, яку українці використовують щодня.Отже, у розробленій постанові встановлено такі мінімальні ціни на пластикові пакети:► 2 грн - за пакет без ручок та бічних складок;► 2,50 грн - за пакет без ручок із бічними складками або з ручками без бічних складок;► 3 грн - за пакет із ручками та бічними складками.Ці мінімальні ціни у роздрібній торговельній мережі пропонують запровадити вже з 10 грудня 2021 року.Протягом року, до 1 січня 2023 року, в Україні буде дозволено використовувати надтонкий пластик для пакування свіжого м'яса, риби, сипучих продуктів та льоду. А вже через рік, з 2023, українці будуть змушені перейти на паперові та біорозкладні пакети, а також на багаторазові сумки.