» » » У грудні пластикові пакети в супермаркетах стануть платними - від 2 грн
  • Учора, 16:00
  • 138
  • 0
+aA | -Aa 

У грудні пластикові пакети в супермаркетах стануть платними - від 2 грн

В Україні пластикові пакети у супермаркетах можуть стати платними.
Йдеться про пакети, які у більшості магазинів покупці можуть брати безкоштовно: в овочевих відділах, для сипких продуктів та на касах.
Про це у понеділок, 22 листопада, йдеться у проекті постанови Кабінету міністрів України.



Таким чином намагаються скоротити кількість пластику, яку українці використовують щодня.

Отже, у розробленій постанові встановлено такі мінімальні ціни на пластикові пакети:
► 2 грн - за пакет без ручок та бічних складок;
► 2,50 грн - за пакет без ручок із бічними складками або з ручками без бічних складок;
► 3 грн - за пакет із ручками та бічними складками.


Ціни стосуватимуться всіх пакетів у формі рукава, з дном, відкритою горловиною та зі стінками товщиною понад 50 мікрометрів.


Ці мінімальні ціни у роздрібній торговельній мережі пропонують запровадити вже з 10 грудня 2021 року.

Протягом року, до 1 січня 2023 року, в Україні буде дозволено використовувати надтонкий пластик для пакування свіжого м'яса, риби, сипучих продуктів та льоду. А вже через рік, з 2023, українці будуть змушені перейти на паперові та біорозкладні пакети, а також на багаторазові сумки.

Відомо, що у червні цього року Верховна Рада ухвалила закон про обмеження обігу пластикових пакетів на території України.

Ця заборона не стосується біорозкладних пластикових пакетів, а також надтонких пакетів, призначених для пакування свіжої риби та м'яса, сипучих продуктів, для яких пакет є первинною упаковкою. Їхня заборона планується після 2023 року.

За розповсюдження пластикових пакетів передбачено штраф від 8,5 тис. до 17 тис. грн., у разі повторного правопорушення – до 34 тис. грн.
2 0

законодавство
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Транспорт знову подорожчав (відеосюжет)

Транспорт знову подорожчав (відеосюжет)

Буча та регіон
Із 1 травня на ринку газу в Україні почнуть діяти річні продукти

Із 1 травня на ринку газу в Україні почнуть діяти річні продукти

Суспільство
Оприлюднені нові тарифи 50-ти газових компаній

Оприлюднені нові тарифи 50-ти газових компаній

Суспільство
Нові пенсії, соцстандарти і тарифи: що чекає українців у грудні

Нові пенсії, соцстандарти і тарифи: що чекає українців у грудні

Суспільство
У Польщі запроваджують нові правила працевлаштування для іноземців

У Польщі запроваджують нові правила працевлаштування для іноземців

Суспільство
В Україні ввели новий механізм плати за опалення

В Україні ввели новий механізм плати за опалення

законодавтство
Податкова: Про зміну ставки збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства з 1 серпня 2011 р.

Податкова: Про зміну ставки збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства з 1 серпня 2011 р.

Публікації
Проект "Допоможи ближньому"

Проект "Допоможи ближньому"

статті
Мінімальні норми забезпечення соціальним житлом

Мінімальні норми забезпечення соціальним житлом

статті
Супермаркет як шкідлива звичка

Супермаркет як шкідлива звичка

Бучанські новини
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.