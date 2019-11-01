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Умовну пожежу рятувальники гасили в McDonald's та бібліотеці

22 листопада рятувальники 35-Державної пожежно-рятувальної частини (м Буча) провели нічні перевірочні практичні заняття на території «McDonald's», розташованого в м. Буча по вул. Нове Шосе.


Тематика тренувань: «Гасіння пожеж при недостатній кількості води в умовах низьких температур і при сильному вітрі».
Відпрацьовані вправи: збір та виїзд по тривозі, слідування до місця пожежі, оперативне розгортання, проведення локалізації та ліквідації умовної пожежі в складі ланки газодимозахисної служби. Рятувальники вивчили оперативно-тактичну характеристику закладу, протипожежного водопостачання, відпрацювали особливості гасіння пожеж та проведення рятувальних заходів на вказаних об’єктах.
Проведення таких занять - це можливість перевірити готовність до реагування на надзвичайні ситуації та пожежі, а також тренування особового складу щодо практичної діяльності при проведенні рятувальних та інших невідкладних робіт.


22 листопада з особовим складом чергового караулу 36-Державної пожежно–рятувальної частини (м Ірпінь) проведено нічні перевірочні практичні заняття за темою: «Гасіння умовної пожежі в будівлі Ірпінської міської центральної бібліотеки», розташованої в м. Ірпінь по вул. Шевченка.


Метою подібних заходів є навчання і виховання особового складу, який безпосередньо залучається до ліквідації НС, спрямоване на підвищення його професійних знань, формування вмінь і навичок керування силами і засобами при ліквідації НС.
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Роман ОСТАПЧУК, капітан служби ЦЗ, Ірпінський МВ ГУ ДСНС 
 пожежа Буча МакДональдз Ірпінь
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