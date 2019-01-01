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  • Учора, 10:12
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Ірпінь перекриє на в'їзд авто цілий район до 20 грудня

До 20 грудня будуть перекриті вулиці Київська, Технологічна, Сковороди. Таке рішення прийняли на виконавчому комітеті Ірпінської міської ради, який відбувся 23 листопада.
Посадовці обгрунтовують це тим, що по вулиці Григорія Сковороди ведуться дорожні роботи: потрібно прокласти бордюр.
Також було зазначено, що в пікові години місто перевантажене автотранспортом і це також ускладнить проведення запланованого ремонту.

Також в'їзд в Ірпінь ускладнено і зі сторони Бучі по вулиці Соборна (ТЦ "Жираф") із-за ремонтних робіт.



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