В Інституті картоплярства вирощують незвичайну картоплю

Один із видів картоплі має фіолетовий колір, а другий — червоний В Інституті картоплярства Національної академії аграрних наук України, що знаходиться у Бородянському районі, вивели нові сорти картоплі - "Хортиця" та "Солоха".
Про це в інтерв'ю розповів директор Інституту, кандидат сільськогосподарських наук Микола Фурдига.
За словами директора Інституту, нові сорти вивели для дієтичного харчування та підвищення імунітету. Особливістю сорту "Солоха" є підвищений вміст антиоксидантів, є дієтичним продуктом, який можна використовувати для покращення роботи та лікування травної та кровоносної системи. Також цю картоплю можна використовувати для декору страв та як природний барвник. Сорт "Хортиця" також має відмінності від звичайної картоплі. Він також має підвищений рівень антиоксидантів, бетакаротин, лікопін, та зеаксантин.
Крім різних корисних властивостей, якими наділені нові сорти картоплі, овоч також має досить незвичайний колір.
"Солоха" - фіолетова, а "Хортиця" - червона всередині. За словами Миколи Фурдиги, для виведення цих сортів картоплі не застосовували генну модифікацію. Досягти такого результату вдалося завдяки класичним методам селекції. Це завдяки деяким диким видам картоплі, яким притаманний подібний колір м'якоті. Вони ростуть у Чилі, Перу, Болівії, їх в їжу не вживають – це практично бур'ян. Але ці види дуже стійкі до шкідників, хвороб. Ми використовували їх гени в процесі селекції для підвищення імунітету, стійкості", - розповів Фурдига. Також він зазначив, що Інститут картоплярства Національної академії аграрних наук України є власником генетичного банку картоплі, що налічує 3016 різних зразків.