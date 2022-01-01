» » Столичне метро за 20 гривень. Нові тарифи
  • Учора, 17:11
  • 478
  • 0
+aA | -Aa 

Столичне метро за 20 гривень. Нові тарифи

Для власників картки киянина після підвищення тарифів на проїзд вартість поїздки становитиме 12 гривень.
Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Столиця вимушена підвищити вартість проїзду у комунальному громадському транспорті, щоб забезпечити його стабільну роботу та безпеку перевезення пасажирів.


Одна поїздка у комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 грн у разі придбання разового квитка.
У разі оплати проїзду з використанням картки киянина вартість поїздки становитиме 12 грн незалежно від кількості поїздок (за відсутності пільг).
Для пасажирів, які купують поїздки, поповнюючи електронний квиток, вартість поїздки становитиме від 15 грн (при купівлі 50 поїздок) до 20 грн (при купівлі 1-9 поїздок).

Залишається можливість придбання місячних проїзних квитків зі знижками. Одна поїздка коштуватиме від 14,20 грн залежно від типу проїзного.
Також залишаються в обігу проїзні квитки, що використовуються з моменту активації: на 24 години, 48 та 72 години.

Місто зберігає пільги для всіх соціально-вразливих категорій населення.

Наразі кияни мають можливість придбати наперед поїздки за ціною 6,50 грн і деякий час користуватися транспортом за старими цінами.
За процедурою підвищення тарифів сьогодні розпочнуться громадські обговорення у форматі електронних консультацій, які триватимуть 15 днів.
Встановити нові тарифи заплановано з 01.01.2022 року.


1 3

Київська міська державна адміністрація - КМДА 
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Київ: Паперові квитки для проїзду остаточно вийдуть із обігу з 14 липня

Київ: Паперові квитки для проїзду остаточно вийдуть із обігу з 14 липня

Суспільство
Ірпінська АТП: Проїзд для школярів збільшиться з 1 гривні до 5 гривень

Ірпінська АТП: Проїзд для школярів збільшиться з 1 гривні до 5 гривень

Буча та регіон
У Києві запускають сервіс Uber Shuttle. Ціни на маршрутки.

У Києві запускають сервіс Uber Shuttle. Ціни на маршрутки.

Суспільство
З квітня проїзд залізницею знову подорожчає

З квітня проїзд залізницею знову подорожчає

Суспільство
Проїзд в метрополітені збільшиться більше чим на гривню

Проїзд в метрополітені збільшиться більше чим на гривню

Суспільство
Київський метрополітен: Про пільгові категорії пасажирів з 1 грудня

Київський метрополітен: Про пільгові категорії пасажирів з 1 грудня

Суспільство
Про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті

Про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті

законодавтство
Київський метрополітен: Пільговикам потрібно оформити картку киянина

Київський метрополітен: Пільговикам потрібно оформити картку киянина

Суспільство
Залізничне "покращення": Проїзд у поїздах подорожчає

Залізничне "покращення": Проїзд у поїздах подорожчає

Суспільство
"Формально дії адміністрації законні"

"Формально дії адміністрації законні"

статті
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.