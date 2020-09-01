У селі Гурівщина американська компанія збудує логістичний комплекс за 170 млн доларів

“Це потужна передумова для розвитку області та створення нових робочих місць. Саме тому спільно з Агентством регіонального розвитку Київської області працюємо над тим, щоб налагодити якісну комунікацію з інвесторами. Один із прикладів – це компанія Amstar. Вони вже почали будувати на території Дмитрівської громади логістичний комплекс”, – зазначив Володін.

Інвестор планує на 55 га землі збудувати приміщення загальною площею 340 тис. кв. м.Після завершення проєкту близько двох тисяч мешканців регіону зможуть працевлаштуватися.