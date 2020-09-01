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У селі Гурівщина американська компанія збудує логістичний комплекс за 170 млн доларів

Американська компанія Amstar планує збудувати на Київщині, в селі Гурівщина, логістичний комплекс за 170 мільйонів доларів.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.
“Це потужна передумова для розвитку області та створення нових робочих місць. Саме тому спільно з Агентством регіонального розвитку Київської області працюємо над тим, щоб налагодити якісну комунікацію з інвесторами. Один із прикладів – це компанія Amstar. Вони вже почали будувати на території Дмитрівської громади логістичний комплекс”, – зазначив Володін.


Інвестор планує на 55 га землі збудувати приміщення загальною площею 340 тис. кв. м.

Після завершення проєкту близько двох тисяч мешканців регіону зможуть працевлаштуватися.
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 Бучанський район
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