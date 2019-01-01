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В Ірпені ліквідовано загорання двохповерхового ангару

14 листопада о 15:52 до оперативно-диспетчерсьскої служби 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Ірпінь надійшло повідомлення про загорання металевого ангару в м. Ірпінь на вул.Єсеніна.


До місця виклику направлено чергові караули 36-ДПРЧ м.Ірпінь, 53-ДПРП смт Гостомель, 35-ДПРЧ м.Буча, 52- ДПРЧ смт Ворзель.
По прибуттю рятувальниками встановлено, що горить двоповерхова будівля.
Пожежу локалізовано о 16:49 та повністю ліквідовано о 18:25.
На місці пожежі залучались 5 одиниць техніки та 17 чоловік особового складу.
Причина пожежі встановлюється.

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Роман ОСТАПЧУК, капітан служби ЦЗ 
 пожежа Ірпінь
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