» » Приміська залізниця: Від 13 листопада пасажири повинні мати сертифікат вакцинації
  • 12 листопада 2021
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Приміська залізниця: Від 13 листопада пасажири повинні мати сертифікат вакцинації

Пасажири, які подорожують у приміському залізничному сполученні в Київській області, повинні мати сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест
З 13 листопада згідно з рішенням обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки змінюються правила подорожі у приміському сполученні Київської області.



Так, з 13 листопада проїзд в усіх приміських електропоїздах області здійснюється за наявності:

► або сертифікату про вакцинацію;
► або негативного ПЛР-тесту на COVID-19;
► або негативного експрес-тесту на COVID -19, що зроблений не більше ніж за 72 години до рейсу.
У разі відсутності одного з зазначених документів пасажира може бути знято з рейсу поліцією.

Просимо подбати про безпеку власних подорожей і нагадуємо, що на вокзалах Києва та 30 інших міст України розгорнуто пункти безкоштовної вакцинації.

Нагадуємо, що 11 жовтня Кабінет Міністрів України вніс зміни до постанови № 1236, які передбачають посилення правил для пасажирських перевезень у регіонах зі значним поширенням COVID-19.

Згідно з оновленими КМУ правилами перевезень у карантинний період з 21 жовтня залізничні перевезення в далекому сполученні на «жовтому» та «червоному» рівнях будуть дозволені пасажирам за умови наявності в них:

► квитка на проїзд;
► документа, що посвідчує особу (перелік таких документів затверджено наказом Міністерства транспорту та зв'язку);
► документа про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19;
► або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19);
► або негативного результату ПЛР-тесту (також у застосунку Дія) або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години.
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#coronavirus вокзал
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