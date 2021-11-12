Приміська залізниця: Від 13 листопада пасажири повинні мати сертифікат вакцинації

Пасажири, які подорожують у приміському залізничному сполученні в Київській області, повинні мати сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест

З 13 листопада згідно з рішенням обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки змінюються правила подорожі у приміському сполученні Київської області.

Так, з 13 листопада проїзд в усіх приміських електропоїздах області здійснюється за наявності:► або сертифікату про вакцинацію;► або негативного ПЛР-тесту на COVID-19;► або негативного експрес-тесту на COVID -19, що зроблений не більше ніж за 72 години до рейсу.Просимо подбати про безпеку власних подорожей і нагадуємо, що на вокзалах Києва та 30 інших міст України розгорнуто пункти безкоштовної вакцинації.Нагадуємо, що 11 жовтня Кабінет Міністрів України вніс зміни до постанови № 1236, які передбачають посилення правил для пасажирських перевезень у регіонах зі значним поширенням COVID-19.Згідно з оновленими КМУ правилами перевезень у карантинний період з 21 жовтня залізничні перевезення в далекому сполученні на «жовтому» та «червоному» рівнях будуть дозволені пасажирам за умови наявності в них:► квитка на проїзд;► документа, що посвідчує особу (перелік таких документів затверджено наказом Міністерства транспорту та зв'язку);► документа про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19;► або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19);► або негативного результату ПЛР-тесту (також у застосунку Дія) або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години.