Обов’язковий техогляд повертається: що треба знати водіям

Перевірки розпочнуться з 12 листопада.

В Україні повертають обов’язковий технічний огляд автомобілів.

В поліції уточнили, що перевіряти приватний автомобільний транспорт не будуть!

Діагностика стосуватиметься:

- вантажних автомобілів понад 3,5 тонни та причепів до них;

- автобусів;

- автомобільних таксі;

- автомобілів, що перевозять небезпечний вантаж;

- окремих спеціалізованих ТЗ;

- легкових автомобілів та причепів до них, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів для отримання прибутку.

Що буде, якщо не пройти техогляд?

За які порушення правил дорожнього руху передбачені найбільші штрафи.

Перше місце – керування автомобілем в нетверезому стані. За новими правилами, якщо порушника спіймали:

Друге місце – керування автомобілем особою, яка позбавлена прав:

Третє місце – вживання алкоголю після ДТП або після зупинення поліцією. Штраф – 34 тисячі гривень.

П’яте місце – створення аварійної ситуації. Штраф – 1,45 тисячі гривень.

Поліцейські відзавтра почнуть використовувати спеціалізовані автомобілі - мобільні діагностичні станції, які контролюватимуть відповідність технічного стану транспортних засобів, які підлягають обов'язковому технічному контролю.За його словами, такі станції обладнані сучасними приладами, які відповідають державним стандартам. За їх допомогою копи зможуть:► проводити заміри параметрів світла фар транспортних засобів;► вимірювати залишкову висоту малюнка протектора шин;► здійснювати аналіз викидів вихлопних газів бензинових та газобензинових двигунів;► здійснювати заміри коефіцієнту димності двигунів, які працюють на дизельному паливі;► здійснювати заміри допустимого рівня зовнішнього шуму транспортних засобів.► визначати сумарний люфт рульового управління транспортного засобу;► перевіряти інші елементи конструкції транспортних засобів.За непроходження техогляду зараз передбачений штраф 1,7 тис. грн. За повторне порушення – позбавлення водійського посвідчення.► Найбільші штрафи для водіїв за порушення ПДР► вперше – штраф 17 тисяч гривень та позбавлення водійського посвідчення на рік;► вдруге протягом року – штраф 34 тисячі гривень та позбавлення водійського посвідчення на три роки, також можливе вилучення автомобіля та арешт на 10 діб;► втретє – штраф 51 тисяча гривень та позбавлення водійського посвідчення на 10 років з конфіскацією автомобіля.► вперше – 20,4 тисячі гривень;► вдруге – 40,8 тисяч гривень (+ позбавлення прав керування на 5-7 років).► Четверте місце – 3,4 тисячі гривень – розділили відразу три порушення:► керування автомобілем без прав;► втеча з місця аварії.► перевищення швидкості у населених пунктах більше ніж на 50 км/г.