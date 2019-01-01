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Підприємці Бучанського району найбільші платники податків Київщини (714 млн грн)

Підприємці-спрощенці Київської області сплатили 2,4 млрд грн єдиного податку



За 10 місяців поточного року підприємці-спрощенці сплатили до бюджетів громад 2,4 млрд грн єдиного податку. Про це повідомила начальник ГУ ДПС у Київській області Олена Виноградова, підкресливши, що надходження січня-жовтня 2021 року перевищують минулорічний показник на 24%. У грошовому еквіваленті це дорівнює 461 млн грн додаткових для місцевих бюджетів коштів.

Із загальної суми традиційно переважну частину забезпечили фізичні особи – підприємці: станом на 1 листопада скарбниці громад отримали майже 2 мільярди гривень з темпом приросту 27% або 421 млн грн. На 26% збільшили сплату єдиного податку юридичні особи (ІІІ група), сплативши 254 млн грн з додатковою сумою 52 млн грн. У свою чергу, аграрії-спрощенці забезпечили місцевій казні 208,5 млн грн.

Найбільші суми до казни спрямували платники Бучанського району – 714 млн грн, Білоцерківського – 416 млн грн та Броварського – 333 млн грн.
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ГУ ДПС у Київській області 
 податкова Бучанський район
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