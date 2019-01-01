Податкова: Суми податків та внесків ФОП із 1 січня 2022 року

Показники, на які очікуються із 1 січня 2022 року:

Прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня 2022 року - 2481,0 грн., з 1 липня - 2600,0 грн., з 1 грудня - 2684,0 грн.

ФОП I групи

ФОП II групи

ФОП III група

ФОП загальної системи оподаткування

З грудня 2021 року зростає мінімальний розмір ЄСВ

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що згідно зі ст. 8 Закону України «Про державний бюджет України на 2021 рік» з 01 грудня 2021 року встановлено розмір мінімальної заробітної плати 6500 гривень, а отже змінюється і розмір єдиного соціального внеску.

Так, мінімальний розмір ЄСВ з 01 грудня становите 1430 гривень (6500 х 22%). Зазнає змін і максимальна сума страхового внеску, яка складе з наступного місяця 21450 гривень. Тобто, максимальна величина бази нарахування ЄСВ становитиме 97500 гривень (6500 х 22%) розмірів мінімальної заробітної плати.

з 1 січня 2022 року - 6500,0 грн.,з 1 жовтня 2022 року - 6700,0 грн.з 1 січня 2022 року - 39,26 грн.,з 1 жовтня 2022 року - 40,46 грн.Мінімальний розмір страхового внеску:з 1 січня 2022 року - 1430,0 (6500,0 х 22%),з 1 жовтня 2022року - 1474,0 грн. (6700,0 х 22%).2022 року складає 21450,0 грн.: максимальна величина бази нарахування ЄСВ становить 15 розмірів мінімальної заробітної плати (6500,0 х 15 = 97500,0 грн.), звідси максимальна сума страхового внеску 21450,0 грн.(6500,0 х 15 х 22%). Тобто, це максимальна сума ЄСВ, яка сплачується за умови, що сума отриманого застрахованою особою доходу складе 97 500 грн. в місяць та більше.2022 року максимальна сума страхового внеску складе 22110 грн. (6700,0 х15 х 22%).Виходячи з приведених показників, суми податків та внесків для фізичних осіб - підприємців - платників єдиного податку у 2022 році складатимуть:.- з 1 січня 2022 - 1430,0 грн.- з 0 жовтня 2022 - 1474,0 грн.Єдиний податок - 248,10 грн. – не більше 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 01 січня 2022.- з 1 січня 2022 - 1430,0 грн.- з 1 жовтня 2022 - 1474,0 грн.Єдиний податок - 1300,0 гривень - 20% від мінімальної заробітної плати, встановленої Законом на 01 січня 2022 року.Нагадуємо, що ставки єдиного податку у відсотках (фіксовані ставки) встановлюються сільськими, селищними, міськими радами або радами об'єднаних територіальних громад.- з 1 січня 2022 - 1430,0 грн.- з 1 жовтня 2022 - 1474,0 грн.Єдиний податок - 5% доходу, або 3% доходу та ПДВ.- з 1 січня 2022 - 1430,0 грн.- з 1 жовтня 2022 - 1474,0 грн.Доходи ФОП на загальній системі оподаткування, отримані протягом календарного року від господарської діяльності, оподатковуються за ставкою 18% ПДФО та 1,5% військового збору від чистого доходу, який визначається як різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю.* ЄСВ наведено у мінімальному розмірі страхового внеску, а максимальна сума страхового внеску з 01 січня 2022 року складатиме 21450,0 грн.: максимальна величина бази нарахування ЄСВ становить 97500,0 грн. - 15 розмірів мінімальної заробітної плати (6500,0 х 15 х 22%).Тобто, це максимальна сума ЄСВ, яку сплачуватиме ФОП, якщо сума отриманого ним доходу складе 97500,0 грн. в місяць та більше.З 01 жовтня 2022 максимальна сума страхового внеску складе 22110 грн. (6700,0 х 15 х 22%).Зросте з 1 грудня також розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановлений ст.7 Закону України «Про державний бюджет України на 2021 рік», який становитиме 2481 гривню, до 30 листопада він складатиме - 2379 гривень.► Зауважимо, що