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Міська рада скасовує особисті прийоми громадян

Від 1 листопада на період дії «червоного» рівня епідемічної безпеки скасовується проведення особистих прийомів громадян в органах місцевого самоврядування;

Попередній запис проводитимуть:
► Центр надання адміністративних послуг
+3804597 40041
+3804597 48515 (паспортні послуги);

► управління соціальної політики
+3804597 49903
+3804597 49904;

► Бучанський відділ обслуговування громадян пенсійного фонду
+3804597 40350
+3804597 40356;

► Бучанський відділ ДРАЦСГ
+38066 7779302.

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