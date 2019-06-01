Міська рада скасовує особисті прийоми громадян

Від 1 листопада на період дії «червоного» рівня епідемічної безпеки скасовується проведення особистих прийомів громадян в органах місцевого самоврядування;
Попередній запис проводитимуть:
► Центр надання адміністративних послуг
+3804597 40041
+3804597 48515 (паспортні послуги);
► управління соціальної політики
+3804597 49903
+3804597 49904;
► Бучанський відділ обслуговування громадян пенсійного фонду
+3804597 40350
+3804597 40356;
► Бучанський відділ ДРАЦСГ
+38066 7779302.
Інформаційни бот бучанського ЦНАПУ в Telegram:
посилання на бот:
t.me/cnapbucha_bot
назва боту в телеграм:
@cnapbucha_bot
ІнфоБот в телеграм: актуальні телефони важливих служб та підприємств.
Телеграм: Буча_Інфо_Бот
Попередній запис проводитимуть:
► Центр надання адміністративних послуг
+3804597 40041
+3804597 48515 (паспортні послуги);
► управління соціальної політики
+3804597 49903
+3804597 49904;
► Бучанський відділ обслуговування громадян пенсійного фонду
+3804597 40350
+3804597 40356;
► Бучанський відділ ДРАЦСГ
+38066 7779302.
Інформаційни бот бучанського ЦНАПУ в Telegram:
посилання на бот:
t.me/cnapbucha_bot
назва боту в телеграм:
@cnapbucha_bot
ІнфоБот в телеграм: актуальні телефони важливих служб та підприємств.
Телеграм: Буча_Інфо_Бот