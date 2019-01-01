В Ірпінській міській лікарні обладнали ще 12 ліжко-місць

В екстреному режимі в Ірпінській центральній міській лікарні ми обладнали ще 12 ліжко-місць для лікування хворих на Covid-19.

Кількість зафіксованих випадків захворювання на коронавірус в Ірпінській громаді збільшується щодня і зараз статистика б’є всі рекорди. Якщо у вересні їх було близько 350, то від початку жовтня уже 1220. Почастішали випадки важкого перебігу хвороби. Вражає кількість смертей - від початку жовтня їх уже 44! А протягом вересня від коронавірусу померли 37 людей!

Випереджаючи ваші запитання, чому не більше, одразу хочу нагадати, що у нас є й чимало інших хворих, які також вкрай потребують належного стаціонарного лікування.Ірпінський міський голова Олександр Маркушин закликає усіх свідомо та відповідально ставитися до цієї ситуації.