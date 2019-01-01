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  • Учора, 14:04
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В Ірпінській міській лікарні обладнали ще 12 ліжко-місць

В екстреному режимі в Ірпінській центральній міській лікарні ми обладнали ще 12 ліжко-місць для лікування хворих на Covid-19.


До кожного із них підведено безперебійне постачання кисню із власної кисневої станції, яку ми збудували за кошти громади навесні цього року. Таким чином у нашому інфекційному відділенні вже 112 місць для пацієнтів з коронавірусом.
Випереджаючи ваші запитання, чому не більше, одразу хочу нагадати, що у нас є й чимало інших хворих, які також вкрай потребують належного стаціонарного лікування.
Кількість зафіксованих випадків захворювання на коронавірус в Ірпінській громаді збільшується щодня і зараз статистика б’є всі рекорди. Якщо у вересні їх було близько 350, то від початку жовтня уже 1220. Почастішали випадки важкого перебігу хвороби. Вражає кількість смертей - від початку жовтня їх уже 44! А протягом вересня від коронавірусу померли 37 людей!


Ірпінський міський голова Олександр Маркушин закликає усіх свідомо та відповідально ставитися до цієї ситуації.
"Тих, хто ще не отримав щеплення, прошу вакцинуватися. У кожній із наших амбулаторій працюють пункти щеплень та є вакцина на вибір!
Правильно носіть маски, уникайте масових скупчень людей, ретельно мийте руки і будьте здорові!"




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Ірпінь Буча #coronavirus Лікарня
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