У Бучі поліція викрила бордель та затримала його організаторку

Організаторкою «бізнесу» виявилась 24-річна жінка, яка створила «фірму» з надання послуг сексуального характеру. Щоденний грошовий дохід у даному закладі становив близько 5 000-7 000 гривень.

Встановлено, що організаторка розміщувала відповідні оголошення на сайтах в інтернеті та приймала вхідні дзвінки на рекламні номери від клієнтів. Сутенерка винаймала дівчатам, які надавали послуги сексуального характеру, квартиру, куди безпосередньо і приходили клієнти.Вартість надання послуг становила від 800 до 1 200 гривень за годину. Кошти жінка забирала особисто або працівниці надсилали їй на банківську карту.Викрили злочинну діяльність сутенерки працівники управління міграційної поліції Київщини спільно з працівниками Бучанського районного управління поліції.Правоохоронці провели два санкціоновані обшуки та вилучили низку речових доказів, які підтверджують причетність жінок до вчинення вказаних злочинів.Сутенерку затримано.За даним фактом відкрито кримінальні провадження. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років.