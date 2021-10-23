Поетична хвилинка: Присвячено кіберспортсмену з Бучі

Буча – рулить! Yatóro* великий
І най-наймолодший ас Доти* у стиках -
Прославив країну свою – Україну.
Кмітливістю, вдачею авантюриною!
.. Наш кіберспортсмен унікальний і скромний -
Багатство держави, сердець, недр, закромів.
Де молодь – найкращою в світі стає!
.. Ілля Мулярчук, свіже ти джерельце́…
___________________________________
Євгеній Юхниця
23.10.21р.
* Дота 2 - багатокористувацька відеогра в піджанрі MOBA
* Yatóro - ім'я Іллі Мулярчука з чудового міста Буча у грі
І най-наймолодший ас Доти* у стиках -
Прославив країну свою – Україну.
Кмітливістю, вдачею авантюриною!
.. Наш кіберспортсмен унікальний і скромний -
Багатство держави, сердець, недр, закромів.
Де молодь – найкращою в світі стає!
.. Ілля Мулярчук, свіже ти джерельце́…
___________________________________
Євгеній Юхниця
23.10.21р.
* Дота 2 - багатокористувацька відеогра в піджанрі MOBA
* Yatóro - ім'я Іллі Мулярчука з чудового міста Буча у грі