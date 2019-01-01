Генпрокурорка Венедіктова заявила, що "темпи зростання наркоманії в Україні є одними з найвищих у світі".

За її словами, близько 1 500 000 українців споживають наркотики

Про це заявила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова під час спільної наради керівників правоохоронних та інших державних органів з питань протидії незаконному обігу зброї, боєприпасів та вибухових речовин, наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів, а також торгівлі людьми.

"Кожен п’ятий факт збуту наркотиків у 2021 році здійснювався за допомогою мережі інтернет. Цьогоріч правоохоронцями обліковано 24,5 тисячі кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів", – розповіла Венедіктова.

Що відомо

Служба безпеки повідомила про викриття міжрегіонального угруповання, яке виготовляло та збувало наркотики, зокрема ЛСД та "екстазі" у Києві та Київській області.

За даними Держстату, українці витрачають на алкогольні напої, тютюнові вироби та наркотики до 7,8% своїх прибутків.

За словами посадовиці, близько 20% обсягів наркотиків в Україні поширюються за допомогою інтернету.Як зазначила генпрокурорка, найбільше таких злочинів зафіксовано у Харківській, Дніпропетровській, Одеській і Донецькій областях, а також у Києві.Водночас Венедіктова розповіла, що кількість вилучених Нацполіцією наркотиків знизилась майже у п’ять разів до 1 тисячі кілограмів проти 5 тисяч, вилучених у 2020-му.