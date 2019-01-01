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Темпи зростання наркоманії в Україні є одними з найвищих у світі

Генпрокурорка Венедіктова заявила, що "темпи зростання наркоманії в Україні є одними з найвищих у світі".
За її словами, близько 1 500 000 українців споживають наркотики


Від 1 до 1,5 мільйона населення України споживають наркотики, при цьому щорічно кількість таких людей зростає на 8-10%.

Про це заявила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова під час спільної наради керівників правоохоронних та інших державних органів з питань протидії незаконному обігу зброї, боєприпасів та вибухових речовин, наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів, а також торгівлі людьми.


Венедіктова зазначила, що щороку наркотики стають причиною смерті близько тисячі людей. При цьому від наркоманії та пов’язаних із нею хвороб помирають близько 120 тисяч українців.

За словами посадовиці, близько 20% обсягів наркотиків в Україні поширюються за допомогою інтернету.

"Кожен п’ятий факт збуту наркотиків у 2021 році здійснювався за допомогою мережі інтернет. Цьогоріч правоохоронцями обліковано 24,5 тисячі кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів", – розповіла Венедіктова.


Як зазначила генпрокурорка, найбільше таких злочинів зафіксовано у Харківській, Дніпропетровській, Одеській і Донецькій областях, а також у Києві.

Водночас Венедіктова розповіла, що кількість вилучених Нацполіцією наркотиків знизилась майже у п’ять разів до 1 тисячі кілограмів проти 5 тисяч, вилучених у 2020-му.

Що відомо
Служба безпеки повідомила про викриття міжрегіонального угруповання, яке виготовляло та збувало наркотики, зокрема ЛСД та "екстазі" у Києві та Київській області.
За даними Держстату, українці витрачають на алкогольні напої, тютюнові вироби та наркотики до 7,8% своїх прибутків.
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