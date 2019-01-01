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У Бучі буде створено Центр підтримки бізнесу


Бучанський центр стане головною точкою економічного зростання у Бучанській громаді, своєрідним компасом для інвесторів.


Міністерство розвитку громад та території спільно з Київською агенцією регіонального розвитку та облдержадміністрацією створять Центри підтримки бізнесу, де будуть надаватися безплатні консультації щодо старту та ведення власної справи.

Про це повідомив заступник Міністра розвитку громад та територій Іван Лукеря у програмі «Актуальне інтерв’ю» на телеканалі «Погляд».

«Ми плануємо у місті Буча та інших великих містах Київщини створити Центри підтримки бізнесу, де люди зможуть отримати абсолютно безплатні консультації щодо запуску власної справи. Наразі функціонує низка державних кредитних програм, які допомагають розвиватися малому бізнесу. Але ключова проблема полягає в тому, що люди не завжди знають про них та розуміють, як запустити свій бізнес. Центри підтримки допомагатимуть у цьому питання. Відтак регіон буде швидше економічно зростати», — зазначив заступник Міністра.


Під час консультацій у відповідних Центрах люди зможуть отримати інформацію щодо того, як зареєструвати та управляти бізнесом, вести бухгалтерію, набирати команду тощо.
«Очікується, що такі Центри будуть створені вже найближчим часом», — підкреслив Ivan Lukerya.


Нагадаємо, раніше Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов повідомив, що завдання на найближчі роки – економічний «стрибок» на рівні регіонів.

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ІА ПОГЛЯД, www.poglyad.tv 
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